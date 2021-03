Seriálový doktor House je v Guinessově knize rekordů. Kvůli nebezpečné infekci se vzdal sportu

Největší role slavného britského herce Hugha Laurieho mu byla snad předurčená osudem. Jeho otec byl totiž velmi úspěšný lékař. Zároveň se do historie zapsal jako zlatý medailista z Letní olympiády v roce 1948 jako kormidelník ve veslování. Mladý Hugh šel ve stopách otce a byl také velmi talentovaným sportovcem. Věnoval se veslování, ale dobře načatou kariéru mu přerušila nepříjemná nemoc.

Nepříjemná infekce

Ve veslování se stal dokonce juniorským mistrem Anglie a reprezentoval anglický tým i na mistrovství světa, kde skončil na 4. místě. Dodnes je členem prestižního veslařského klubu Leander Club.

Dobře nastartovanou sportovní kariéru mu však přerušila infekční mononukleóza. Kvůli ní se musel vrcholového sportu vzdát a kdo ví, jestli by mu právě doktor House v tomto problému nepomohl. Díky prestižnímu vzdělání se mohl věnovat i jiným oborům a ve studentském divadelním spolku se projevil jeho herecký talent.

Komediant

Jako herec se zpočátku formoval hlavně v komických rolích. Satira zůstala dlouhá léta jeho hlavní doménou. Populární sitcom Mládí v partě a hlavně Černá zmije z něj udělala celebritu po celé Británii. Objevoval se také postupně ve filmových rolích. Ta hlavní na něj však ještě dlouho čekala.

V té vlastně znovu následoval svého otce, který byl lékařem. Charismatický Brit dostal roli v unikátním seriálu z nemocničního porstředí, kde dlouhá léta hrál geniálního a protivného experimentálního doktora House.

Nejbohatší televizní herec

Obrovská popularita seriálu mu vynesla sedm nominací na cenu EMMY. To se pochopitelně projevilo i na jeho honoráři. Za jednu epizodu dostal neuvěřitelných 409 tisíc dolarů. Tím se také zapsal do Guinessovy knize rekordů jako nejlépe placený herec v televizní roli.

Hugh Laurie se dlouhodobě léčí s klinickou depresí. O svých problémech několikrát hovořil i veřejně. Jako příklad problému zmínil situaci, kdy byl svědkem výbuchu automobilu a vůbec nic nepocítil. Řekl, že to byla nuda, a tak začaly problémy s depresemi a lhostejností vůči světu kolem. Pro roli doktora House to byl však velmi zajímavý předpoklad, který autenticky promítá do své herecké postavy.

Hugh Laurie byl v roce 2006 pasován časopisem Life na nejvšestrannějšího herce na světě. Je velmi dobrým a profesionálním hudebníkem a dokonale ovládá převážně hru na kytaru, piano, saxofon, harmoniku a bicí. Za svůj život vydal dokonce dvě hudební alba.

