Vězení za sexuální obtěžování a záměrná demolice zámku v Jičíně. Šílený příběh ošklivé šlechtičny Smiřické

Eliška Kateřina Smiřická patřila do jedné z nejbohatších rodin v Čechách. Smiřičtí ze Smiřic získal největší proslulost ve druhé polovině 16. století, což bylo přesně období života poněkud nepokojné a zlobivé Elišky Kateřiny. S tímto rodem si znalci historie pravděpodobně spojují hlavně tajnou schůzku v paláci Smiřických na Malé Straně, kde vyvrcholila druhá pražská defenestrace. Tento příběh je však o mladé a poněkud nezkrotné šlechtičně.

Lov na milence

Eliška Kateřina Smiřická trpěla jednou zcela zásadní vadou. Tvrdilo se o ní, že je údajně hrozně ošklivá. Proto u jejího dvora nestálo moc zájemců. Vzhledem k tomu, z jak bohaté rodiny pocházela, to musela být pravda, protože by se v celém českém království bezesporu našel někdo, kdo by přehlédnul povrchní nedokonalosti za vidinu lehce získaného bohatství.

Dalším problémem Elišky Kateřiny byla náruživost a touha po mužích. Tato nespoutaná touha ji uvrhla do několikaletého domácího vězení. V roce 1607 se zakoukala do kováře Jiřího Wagnera, kterého s pomocí své služebné donutila k sexuálním hrátkám.

Tato pro tehdejší konzervativní poměry šokující zpráva se brzy roznesla a Jiří Wagner musel vše pod tlakem vypovědět u soudu. On a služebná se odporoučeli do žaláře a Eliška Kateřina do domácího vězení. Nejprve žila ve sklepení na Hrubé Skále a následně na hradě Kumburk.

Osvobození a pře o majetek

Domácí vězení ukončil až v roce 1619 Oto Jindřich z Vantenberka, který ji z hradu osvobodil a vzal si ji za ženu. Eliška Kateřina se následně po svatbě usadila na rodném zámku v Jičíně. Ten jí však vůbec nenáležel a podle dědického práva měl připadnout sestře Markétě Salomoně.

Vznikla tak další tragická pře, která rozhodně neskončila dobře. Eliška se zámku nechtěla za žádnou cenu vzdát. Když v roce 1620 dorazili královští komisaři s příkazu krále Fridricha Falckého, povolala najaté žoldáky a byla ochotna s nimi o zámek bojovat. Vojáci však nakonec utekli a Eliška Kateřina Smiřická sestoupila do sklepení, kde byl uskladněn střelný prach, který zapálila.

Celý zámek byl rozmetán na několik kusů a během výbuchu zemřelo kolem 40 lidí. Zemřel i Jindřich Slavata z Chlumu, manžel Markéty Salomeny, a samozřejmě také samotná Eliška Kateřina Smiřická.

