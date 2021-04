Zoo lákají na mláďata. Kde vás čeká malý klokan, velbloud nebo pásovec?

A dnes, 12. dubna, se všichni dočkali - všechny zooparky mohou otevřít své brány. Samozřejmě za striktních podmínek, ale jak provozovatelé, tak i návštěvníci tuto možnost radostně vítají. Vláda totiž dlouho odmítala připustit možnost otevření alespoň venkovních expozic s omezeným počtem lidí. Právě až mediální smršť na téma krachujících podniků ukázala ministrům problém a ti se jím začali zabývat. Kromě toho, že schválili podporu 80 milionů na krmení pro zvířata, odhodlali se zařadit všechny tyto provozy do první vlny rozvolnění koronavirových opatření po ukončení nouzového stavu.

Radost provozovatelů i návštěvníků

Oslavné statusy na sociálních sítích snad všech zahrad a parků provází jasně specifikované podmínky návštěvy. Upozorňují na omezení kapacity na 20 % celkového počtu možných návštěvníků v daném zařízení. Někteří provozovatelé budou zájemce o návštěvu instruovat o aktuálních podmínkách na svých sociálních sítích, jiní prodávají pouze online vstupenky. Mnozí ale věří, že se návštěvnost podaří v klidu regulovat na místě a lidé v pondělí nevezmou zoo útokem. Přinejmenším počasí k tomu nevyzývá - celý den má propršet a teploty nepřekročí 5 stupňů Celsia.

Zoo Praha bez Bikiry

Pražská zoo vytvořila pro návštěvníky video, které umístila na svůj youtube kanál a sdílela ho na všech svých sociálních sítích. „Aktuální obsazenost budeme zveřejňovat každý den na webu, kapacita v jednu chvíli je 4 000 návštěvníků,“ sdělila tisková mluvčí zoo Lucie Dosedělová, která videem osobně provází. Největší českou zoologickou zahradu zasáhla před pár dny nešťastná událost, kdy zemřela gorilí samice Bikira. K vidění však bude ve venkovních expozicích (ty uzavřené musí zůstat ve všech zahradách a parcích uzavřeny) mnoho mláďat, pětiměsíční orangutánek Kawi však zůstane prozatím návštěvníkům utajen. Zato tasmánští čerti budou každé odpoledne pobíhat po Darwinově kráteru, kde si můžete prohlédnout i nejnověji příchozí samičku klokana obrovského tasmánského. Je to ta nejmenší ze všech a z vaku jí kouká hlavička čerstvě narozeného mláděte.

Servalové v safari

Safari Park Dvůr Králové, jehož ředitel Přemysl Rabas vyburcoval úřady před třemi týdny svými ostrými slovy k řešení neutěšené situce v zoologických zahradách, letos oslaví 75. narozeniny. I proto je pro tuto unikátní zoo tolik důležité otevřít. Jako jediná u nás chová okapi, k vidění už budou ve výběhu servalí mláďata. V jednu chvíli může být v prostorách parku 3 000 lidí a vstupenky lze kupovat jak online, tak i na místě na pokladně. A nadále můžete zvát místní zvířata na virtuální oběd či večeři a získat na památku roztomilé potvrzení o daru.

Těší se i zvířata

V Zoo Tábor se podle vzkazů na facebooku těší na návštěvníky nejvíce samotná zvířata. „ Zní to jako fráze, ale zvířata opravdu den co den vyhlížejí návštěvníky, zpozorní při každém pohybu kolem jejich výběhu a jsou ráda za každý kontakt s nimi,“ stálo ve vzklazu od ošetřovatelů v táborské zoo, kde odchovali zubřice Taru a Norisu a před pár dny je vypustili do volného výběhu v Milovicích. Podobný osud čeká i místní Karlu, která by se měla již brzy přesunout do přírodního parku v Srbsku. O kousek dál se nachází Zoo Hluboká nad Vltavou a její kapacita v daný čas nesmí přesáhnout 1 500 návštěvníků. Zoo Jihlava láká na čtyři mláďata gundi saharské, která už jsou velmi společenská, mrštná a ráda se vyhřívají na teplých kamenech.

Kam za mláďaty?

Do liberecké zoo se vydejte za mláďaty pásovce, do Brna za dvěma samečky velbloudů dvouhrbých. Moravská Zoo Zlín bude jistě jednou z těch zahrad, které vezmou návštěvníci útokem. Na webových stránkách této zahrady se totiž rozpoutalo virtuální tornádo, když i zde se nebál provozovatel přiznat, že už je na pokraji bankrotu a nemá za co zvířatům nakoupit krmení. Vlna solidarity se v tomto případě stala inspirací pro všechny ostatní provozovatele. Lidé mohli zvát zvířata na oběd anebo si je vzít virtuálně domů na víkend. Zoo Zlín získala za tři týdny těchto aktivit 18 milionů korun a například Knihovna ve Zlíně si pozvala do svých prostor například surikaty i žirafu. „Chtěl bych všem našim příznivcům velmi poděkovat, hluboce si jejich podpory vážíme,“ děkoval z apodporu po skvělé marketingové akci ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Ve všech venkovních prostorách je nutné mít nasazený respirátor FFP2, i děti nad dva roky musí mít dýchací cesty chráněné ústenkou. Většina zoologických zahrad má na cestách umístěny body s dezinfekcí a stánkový prodej není omezen.

