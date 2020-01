Brazilská pampa byla rájem dinosaurů z doby ještě před jurou, Tyrannosaurus rex je proti nim mladík

Miliony let předtím, než se na Zemi objevil Tyrannosaurus rex, hvězda Jurského parku Stevena Spielberga, usmrcoval jiný strašlivý predátor, gnathovorax, svými ocelovými zuby svou kořist na jihu Brazílie. Měřil téměř tři metry a byl největším, ale také nejdivočejším dinosaurem své doby. To jej umísťuje na samý vrcholek potravinového řetězce. A co že za zvíře bylo takto děsivé?

Jeho vědecký název Gnathovorax cabreirai znamená "čelist vhodná k požírání". Byl králem triasu, období před jurou, které trvalo před 250 až 200 miliony let. "V ekosystému triasu zaujímal podobné postavení jako dnešní lvi," vysvětluje Rodrigo Temp Muller, paleontolog z univerzity Santa Maria (UFSM) ve státě Rio Grande do Sul na hranicích s Argentinou a Uruguayí.

Tento region s úžasnými pampami je rájem vyznavačů paleontologie, jakýmsi Triaským parkem, který skrývá stovky lokalit, kde se nacházejí pozůstatky těchto zvířat.

Velmi dobře zachovalá kostra

První kostra gnathovoraxe byla nalezena v roce 2014 v Sao Joao do Polesine, asi 300 kilometrů západně od Porto Alegre. Pochází z doby před více než 230 miliony let a je to jedna z nejstarších a nejlépe zachovaných koster na světě.

"Skutečnost, že byla tak dobře zachovaná, nám umožnila získat mnoho informací o anatomii zvířete. Dokonce se nám s pomocí tomografie podařilo reprodukovat části jeho mozku," uvádí vědec.

Gnathovorax byl stejně tak obávaný jako tyranosaurus, který se objevil o více než 150 milionů let později v Severní Americe a mohl měřit přes 12 metrů, ale není to jeho vzdálený bratranec. Patřil k jinému rodu dinosaurů, k čeledi Herrerasauridae, velkým predátorům triasu, a podobá se jiným druhům, jejichž kosti byly nalezeny v Brazílii a Argentině.

Určitě budou další

V této době nebyly kontinenty ještě odděleny a dinosauři byli menší než ti, kteří se objevili v juře a pak v křídě. Místo pampy tu byla džungle s půdou pokrytou mechem. Dinosauři žijící v této zóně vyhynuli většinou při velkých záplavách, kdy se rozlily řeky plné sedimentů, a z jejich pozůstatků se staly fosilie.

"Nalezli jsme v celé oblasti mnoho zkamenělin a jistě tu budou i další. Typ sedimentů, které tu máme, pozůstatky zachovává dobře a budoucnost je slibná," zdůrazňuje Rodrigo Temp Muller. V kampusu centra pro paleontologický výzkum při univerzitě Santa Maria je kostra gnathovoraxe vystavena ve vitríně. Zvláště dobře je zachovaná lebka a můžeme pozorovat silné čelisti, podle nichž bylo zvíře pojmenováno.

Gnathovorax není jediným druhem, který brazilští vědci studují. Nalezli rovněž impozantní kostry nejstaršího dinosaura s dlouhým krkem Macrocollum itaquii, který žil před 225 miliony let.

Chodil po dvou

Jeho zkamenělina byla objevena v roce 2012 na pozemku nedaleko silnice v Agudo asi 20 kilometrů od Sao Joao do Polesine. "Chodil po dvou nohách jako gnathovorax, ale byl to býložravec. Jeho zuby byly uzpůsobeny vegetariánské stravě, kterou si nacházel ve výškách díky svému dlouhému krku," vysvětluje Rodrigo Temp Muller. "Je to jeden z prvních dinosaurů, jehož úplnou kostru jsme v Brazílii našli," dodává.

Tyto poklady svědčí o bohatosti paleontologického odkazu v Brazílii, kde v září 2018 zničil požár Národního muzea v Riu de Janeiro sbírky nedozírné hodnoty, včetně koster dinosaurů.