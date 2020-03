Čech z Vancouveru: Zavřené hranice a velký počet lidí bez práce. Kanada na koronavirus reaguje podobně jako Česko

Pozornost všech v České republice je přirozeně soustředěná na situaci v naší zemi. Když se podíváme na informace o státech za hranicemi, máme většinou přehled o zemích v Evropě. Pandemie koronaviru se však rozšířila do celého světa a Severní Amerika není výjimkou. Díky pohledu Petra Kubery z Vancouveru si můžeme udělat obrázek, jak s koronavirem bojují v Kanadě.

Kanadský Vancouver leží na západním pobřeží v provincii Britská Kolumbie. Ani město schované v zátoce za ostrovem Vancouver Island neuniklo celosvětové pandemii koronaviru. „Venku je ticho a všechny restaurace jsou zavřené,” referuje přímo z Vancouveru Čech Petr Kubera. Jaká opatření zavedla vláda, aby se nákaza nerozšiřovala v tak hojném počtu najednou? A co Kanada na rozdíl od USA nepodcenila?

Vyrovnat křivku

V celé Kanadě je aktuálně 3 579 nakažených, 35 úmrtí a 182 vyléčených. Rozlohou druhá největší země světa tak čelí podobnému vývoji, který známe z České republiky. V porovnání se sousedem z USA jsou na tom Kanaďané ještě dobře. Ve Spojených státech však žije mnohem více obyvatel, ale i tak je 82 404 nakažených ze zcela jiné reality. V současné chvíli se také USA může „pyšnit” nelichotivou bilancí. Má nejvíce nakažených na světě.

Kanadě pravděpodobně velmi pomohl zodpovědný přístup, což potvrzují slova Čecha, který ve Vancouveru žije již několik let: . „Vláda jak provinční tak federální to na rozdíl od USA brala vážně hned od začátku a uvolnila velké sumy jak na různé podpory lidí co přišli o práci, a těch je opravdu hodně (44 %), tak na udržení hospodářství,” vysvětluje Petr Kubera.

O tom, že se státy izolovaly i v Severní Americe, vypovídá fakt, že byla přijala opatření i na nejdelší společné hranici dvou států na světě. „Dokonce i hranice jsou zavřené až na nezbytný provoz. Stejně tak jsou velmi omezené či úplně zrušené mezinárodní lety. Hlavně z Evropy sem nikdo nesmí. Pro Kanaďany v cizině byly poslány různé speciály, aby se mohli vrátit domů. Musí být ve 14denní domácí karanténě,” dodává pan Kubera, který ve Vancouveru pracuje jako programátor.

Během bezpečnostních opatření se také v boji proti šíření nákazy koronaviru vygenerovala dvě zásadní hesla, kterými se občané mobilizují k zodpovědnosti. První je „Social distancing”, tedy apel na omezení sociálního kontaktu. Stejně jako v jiných zemích, tak i v Kanadě je doporučené ve frontách do obchodu udržovat dvoumetrový odstup. „Obchody s potravinami fungují v omezeném režimu. V ranních hodinách jsou pro seniory a i jinak je vstup omezen jen pro určitý počet lidí najednou. To aby se mohl dodržovat právě social distancing, popisuje Petr Kubera.

Druhé „heslo”, které se v kanadské společnosti objevuje s nadějnými vyhlídkami, je: „flatten the curve” - tedy volně přeložené - „vyrovnat křivku”. Stejně jako v České republice tak mají bezpečnostní opatření motivaci limitovat nápor na nemocnice, zároveň je zajímavé dodat, že nošení roušek není povinné, ale přesto je velké množství lidí nosí.

Petr Kubera žije ve čtvrti Richmond, které už spadá do vlastní samosprávy, ale s Vancouverem je v těsné blízkosti. Tato městská část je charakteristická rozsáhlou čínskou komunitou, která přirozeně na koronavirus také reaguje.

„Richmond je úplně vylidněný, obchoďák zavřený, restaurace zavřené, školy, sportoviště, všechno zavřené a skoro všichni zůstali doma. Čínská komunita, která zde žije, jsou většinou zámožnější a starší, a tak se bojí, nikam nechodí a chovají se disciplinovaně. Ani nikdo nevykupuje potraviny a když se někdo snažil prodávat na parkovišti papír a roušky, tak dostal velkou pokutu a měl po „obchodu" s nouzí,” dodává Kubera.