Co navštívit v Ostravě? Haldu Emu, Dolní Vítkovice nebo zavítat do některého obchodu v Nové Karolině

Ostrava už není městem horníků a těžkého průmyslu, jak tomu bylo před sametovou revolucí. Město prošlo proměnou, a to k lepšímu. Najdete tu historické památky, příjemná zákoutí a zajímavou architekturu. Ta se sice pojí s obdobím 50. let minulého století, ale Porubu a její obytné domy ve stylu socialistického realismu stojí za to vidět. Co dalšího vám Ostrava nabídne?