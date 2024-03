Co by nemělo chybět v dětském pokojíčku?

Každý dětský pokoj byl se měl měnit současně tím, jak dítě postupně roste. Jakmile začne docházet do školy, mělo by mít v pokoji dostatek místa na učení, ale stále by neměl chybět ani prostor na hraní. Jaké věci by v dětském pokoji neměly chybět a jak si místnost efektivně rozdělit?