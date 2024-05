Dinosauři mohli vládnout lidem. Planeta opic hadr

„Téměř jistě by chodili vzpřímeně na dvou nohách. Vždyť už mnozí masožravci jako tyranosaurus používali k pohybu pouze dvě nohy,“ píše se v popisu vedle modelu dinosaura v muzeu ve Velké Británii. „Pravděpodobně by se stali inteligentnějšími a zvětšil by se jim mozek (některé skupiny jako velociraptoři se před vyhynutím vyvíjely tímto směrem). Možná by se ruce staly více kloubovými. Měli by vyvinutou řeč?“ rozvíjí v muzeu dále teorii o dinosaurech.

Dinosauroid s palci a nástroji

Je to přitažlivý koncept pro fanoušky spekulativní zoologie a konspiračních teorií, kteří se zabývají tím, kam by nás mohla zavést evoluce a jaká hypotetická zvířata by mohla vzniknout. Myšlenka dinosauroida se poprvé objevila v 80. letech, kdy se Dale Russell, paleontolog a umělec, spojil s výrobcem modelů všeho druhu jménem Ron Séguin. Podle jejich vize se dinosauroid vyvinul z masožravého dinosaura až ve zvíře schopné používat nástroje, chodil vzpřímeně a měl například palce.

Pocházel z čeledi Troodontidae, skupiny opeřených dinosaurů teropodů, kteří byli dvounozí již před vyhynutím v období křídy a paleogénu. Mohli by dosáhnout až na lidské vlastnosti? Pojďme brzdit. Ve skutečnosti má evoluce své meze. Vidíme to třeba ve velikosti sauropodů, skupiny, která se vyvinula tak, že se mohla pochlubit největšími dinosaury, kteří kdy po planetě chodili. Jenže to byli jen oni, žádné jiné skupiny dinosaurů během evoluce takové mohutnosti nedosáhly.

Jakou cestou by se vydali?

Je tedy hodně nepravděpodobné, že by se skupina mini dinosaurů přeměnila a měla obří tělo sauropoda, stejně jako je nepravděpodobné, že by jakýkoli jiný dinosaurus nakonec vypadal jako člověk. Místo toho, jak uvažuje paleontolog Darren Naish, by se s největší pravděpodobností vydali cestou dropů, velkých jestřábů nebo zoborožců.

Naše cesta k dnešním lidem je docela dobře vysledovatelná. Tedy cesta, kterou žádní dinosauři pravděpodobně nevyšli, bez ohledu na to, kolik času navíc měli. Takže, proč se vlastně zabývat myšlenkou dinosauroidů? Pár důvodů tu je. Především jde o to, že zástupci Troodontidae měli větší mozky ve srovnání s jinými dinosaury a možná byli na cestě k tomu, aby se stali dominantním druhem. Pokud by na Zemi nespadl asteroid, samozřejmě.

Možná měli slušně „našlápnuto“

„Dvounohá koza“ byla navíc docela zajímavým dinosaurem i v dalších ohledech. Vykazovala totiž posun ve svalstvu, měla mělčí hrudník díky tomu, že byla nucena chodit po dvou nohách. Teoreticky se mohla později vyloučit potřeba ocasu, protože by se u zvířat vyvinulo více svalstva a pánev, která by umožnila vést vzpřímený život.

A co se týče toho velkého mozku, který zajišťuje inteligenci podobnou primátům? Tak to jsme už někde úplně jinde. Bavit se lze pouze hypoteticky, nic hmatatelného v ruce nemáme. Každopádně kvůli tomu nemusíme úplně opouštět debaty o dinosaurech s lidskou inteligencí, kteří vládnou světu. Nebo snad ano?

