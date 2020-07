Do vyšetřování vraždy dvou sester se vložil i Elvis Presley. Vraha nenašli ani po šedesáti letech, pátrání pokračuje

V rodině Grimesových měli dvě dcery - dvanáctiletou Patricii a patnáctiletou Barbaru. Šlo o rodinu jako každou jinou, ale jen do okamžiku, než se dívky ztratily. O několik týdnů později byly nalezeny mrtvé poté, co se patrně staly obětí zvlášť zkušeného a vynalézavého vraha. Jak dopadlo vyšetřovnání celého případu a co všechno policie pokazila?

Co všechno mohla policie udělat pro to, aby dívky žily?

Sestry Patricia a Barbara měly společný idol - Elvise Presleyho. Psal se rok 1956 a v kině dávali jeho nový film Love Me Tender. Tam přece dívky nemohly chybět, i když na něj šly snad již podesáté. Vydaly se na cestu, ze které se ale domů již bohužel nikdy nevrátily. Právě kvůli obdivu dívek k Elvisu Presleymu vedla jedna z vyšetřovacích linií také k teorii, že se vydaly “na návštěvu” ke zpěvákovi do Nashvillu. Tomu nasvědčovala i svědectví, podle nichž byly dívky spatřeny na autobusovém nádraží.

Elvis Presley dívky vyzval k návratu

Do celého případu se tehdy proto vložil sám Elvis Presley, který dívky prostřednictvím médií vyzval, aby se vrátily domů, pokud by byla teorie pravdivá a ony se skutečně vydaly za ním nebo i kamkoliv jinam. „Pokud jste skutečnými fanynkami Elvise Presleyho, jděte domů a zbavte svoji matku strachu,“ prohlásil. Jenže dívky na výzvu neodpověděly - už bohužel ani nemohly…

Jak se celá tragedie udála?

To je právě jedna z mnoha záhad, které nebyly ani po více než třiašedesáti letech objasněny. Byl 28. prosinec roku 1956, když se sestry vydaly do kina na svůj milovaný film. Jejich matka Loretta ale brzy dostala nejistou obavu, a proto poslala jejich bratra, aby pro sestry zašel na autobusovou zastávku. Ten se ale s dívkami již nesetkal. Jakmile se to matka dozvěděla, zalarmovala policii, ale ta byla bohužel klidná. Dívky v tomto věku se často opozdí, není třeba se obávat, uklidňovali matku. Loretta ale tušila, že se děje něco zlého. Druhý den už policie svoji teorii s opožděním přehodnotila na útěk z domova. Přesto se stále nic nedělo. Matka ale tušila neštěstí. Jak mohly dívky utéct, když si nevzaly s sebou ani žádné věci, ani peníze.

Nakonec se přece jen rozjelo pátrání

Policie se do případu vložila bohužel až později, příliš pozdě na to, aby mohl sestrám kdokoliv pomoci. Ty patrně zemřely hned tu noc, kdy se ztratily. Policie ale dlouho předpokládala, že jsou dívky naživu, a podle toho také případ vedla. Nakonec šlo o jedno z největších pátrání v historii státu Illinois, ale tuhá zima práci nijak neulehčovala. Až v polovině ledna, kdy sníh začal tát, objevil řidič Leonard Prescott u cesty dvě těla. Byly to právě sestry Grimesovy.

Lidská zrůdnost nezná mezí

Mezitím, vzhledem k mediálnímu šílenství, které v té době takový případ rozpoutal, se hlásili další a další domnělí svědkové, kteří podle svého vyprávění dívky po odchodu z kina viděli, jiní dokonce prý viděli i jejich vraždu. Našli se i takoví, kteří si chtěli na záhadném zmizení dívek “přivydělat” a tvrdili, že jsou to právě oni, kdo dívky drží v zajetí, a požadovali výkupné.

Smrt je potkala brzy

Těla dívek byla podrobena pitvě, která potvrdila, že zemřely jen několik hodin po opuštění kina. Záhadou ale bylo, že se nenašly žádné známky násilí. Žádné bodné ani střelné rány, žádné známky škrcení - zkrátka nic. U Barbary bylo zjištěno, že došlo k pohlavnímu styku, ale nic nenasvědčovalo znásilnění. Přesto se lékaři přikláněli k teorii, že byly dívky nějakým podivným způsobem zavražděny.

Mnoho podezřelých, ale žádný usvědčený

V případu se tehdy objevilo hned několik podezřelých, žádnému z nich se ale policii nepodařilo vraždy prokázat. První z nich, Walter Kranz, se ozval sám ještě před nalezením těl. Sdělil, že se mu ve snu zdálo, kde je možné dívky najít. Policie ale samozřejmě takové informaci přílišnou váhu nepřikládala. Dalším z možných podezřelých byl Bennie Bedwel. Co ho do hledáčku policie dostalo? Byla to jeho nápadná podoba s miláčkem sester Grimesových, Elvisem Presleym. Tato cesta se dokonce zdála být tou pravou, která povede k cíli. Po mnoha výsleších se Bennie Bedwel dokonce přiznal. Servírky v jedné místní restauraci tvrdily, že dívky s Bedwelem a jeho přítelem ve svém podniku viděly, jedna ze sester dokonce měla být opilá.

Bedwel se ale do svého vyprávění o průběhu posledních hodin a snad i dnů dívek stále více zamotával. Postupně policii nabídl tři verze příběhu a jeho výpovědi byly čím dál tím méně věrohodné. Vyprávěl o mučení a utrpení dívek, které mělo podle jeho verze trvat několik dní. To se ale neshodovalo s výsledky pitvy a lékařskými závěry. Nakonec prohlásil, že vypovídal pod policejním nátlakem, a protože nebyl dostatek důkazů, byl nakonec Bennie propuštěn. Ani tentokrát se tedy případ vyřešit nepodařilo…

Matčina hrůza

Nikdo, kdo si takovou situací neprošel, si neumí představit obavy rodičů, hledajících svoje ztracené děti a hrůzu po nalezení jejich těl. Do vší té tragédie volali matce dívek lidé, z nichž někteří se snažili pomoct, jiní chtěli získat peníze nebo pozornost a jeden muž dokonce tvrdil, že to právě on dívky zavraždil. Jediným vodítkem k tajemnému muži, který mohla paní Grimesová poskytnout policii, byl jeho výrazný hlas. Víc nevěděla. Každá taková zpráva ale musela být další ranou do matčina srdce. Ostatně také celý zbytek svého života zasvětila Loretta Grimesová hledání vraha svých dcer.

Osudové chyby policie

Dovést takový případ do zdárného konce by bylo bývalo složité i při dodržení všech správných postupů, což se ale bohužel v tomto případě nestalo. Dlouhý čas, po který policie odmítala opustit teorii o “prostém” útěku z domova, několik týdnů hledání, než byla těla nalezena, i další okolnosti ztěžovaly jakékoliv smysluplné vyšetřování. Navíc se na možné příčině úmrtí nemohli dohodnout ani sami patologové.

Pátrá se stále

Ani po desítkách let nebyl případ sester Grimesových doveden do konce. Pátrání ale pokračuje, lépe řečeno díky Ray Johnsonovi, který se rozhodl záhadu rozluštit, bylo obnoveno. Sám Johnson se již setkal se ženou, která tvrdí, že tehdy byla unesena spolu se sestrami Grimesovými, ale jako jediné se jí podařilo uprchnout. Svůj zážitek tehdy prý neoznámila z obavy z odplaty násilníků. Jediné, na co si po letech jednoznačně vzpomíná, byl výrazný hlas jednoho z únosců. Jde o moment, který by mohl být shodný s výpovědí matky obou dívek. Na druhou stranu se již o případu v průběhu let objevilo nespočet informací, k nimž se mohl dostat téměř každý. O věrohodnosti takové výpovědi je tedy možné pochybovat.

Ray Johnson ve své snaze ale pokračuje. Založil na facebooku skupinu, která se o případ zajímá, a zdá se, že několik dílčích drobností se již podařilo vyhledat, ale případ rozhodně nekončí. Dozvíme se někdy pravdu o osudu dívek, které jednoho mrazivého dne odešly do kina a nikdy se už nevrátily domů?

