Dobrodruh Wiliam Marsters zanechal zvláštní odkaz: Na atolu Palmerston žijí jen jeho potomci. Pozemský ráj, nebo spíš peklo?

Korálový atol Palmerston Island je domovem jen pro něco málo nad šedesát lidí, všichni jsou ale příbuzní a tohle území je domovem jejich rodiny už přes 150 let, aniž by se zde objevilo něco, jako je obchod, lékařské zázemí nebo snad letiště. Patří ke Cookovým ostrovům, nachází se tedy v Tichém oceánu a skládá se z několika opravdu malých ostrůvků.

James Cook a jeho plavba

Právě tudy plul roku 1777 James Cook a 13. dubna se rozhodl zakotvit, aby se posádka na další cestu zásobila jeho dary, tedy hlavně plody všudypřítomných kokosových palem. Kromě vegetace a zvířat, jimž vévodily želvy a papoušci, tady ale našel i pozůstatky dřívějšího obydlení. I tak se rozhodl pevninu uprostřed oceánu, vzniklou působením dávné sopečné činnosti, pojmenovat, a to po vikomtu Palmerstonovi. Pak se vydal na další cestu a atol si další téměř století žil svým vlastním tichým životem. Až do roku 1863…

Foto: Wikimdia commons, neznámý autor, Public domain Wiliam Marsters podnikl opravdu zvláštní krok. Svoji budoucí rodinu usadil na ostrově, vzdáleném tisíce kilometrů od pevniny

Zakladatel rodu měl tři ženy

Roku 1863 se vydal na svoji cestu k Palmerstonu anglický tesař a dobrodruh Wiliam Marsters, který už dříve pobýval “v okolí” - nejprve na ostrově Penhryn, kde se oženil s dcerou tamního náčelníka, později přesídlil na Manuae a odtud se už vydal k Palmerstonu - a neplul sám. Na palubě s ním byla také jeho manželka a její sestřenice, s níž měl později také hned několik dětí. Brzy do rodiny přibyla i třetí žena, a tak byl základ pro opravdu početnou rodinu jednoznačně silný.

Děti všude, kam se člověk podíval

A také že ano - zanedlouho už žilo na ostrově také třiadvacet Marstersových potomků, kteří mu v další generaci dali 134 vnoučat. A jejich rodiny jediný z ostrovů tohoto atolu, tedy ostrov Home, obývají dodnes. Je logické, že na maličkém území nežijí všichni současní pokračovatelé Wiliamova rodu. Těch je dnes už více než tisícovka, takže na ostrově žije jen několik rodin, zastoupení ale mají potomci všech tří původních žen zakladatele rodu. I ti ostatní, kteří prožívají svoje osudy na pevnině nebo dalších blízkých ostrovech - a o blízkém ostrovu zde hovoříme ve vzdálenosti několika set kilometrů - stále považují Palmetston za místo původu svého rodu.

Marstersovi mají vlastní ostrov

Wiliam Marsters se chtěl o svoji rodinu patřičně postarat a požadoval ostrov do svého vlastnictví. To se mu ale nepodařilo, získal jen nájemní smlouvu na 21 let, kterou později britské úřady, pod jejichž správu ostrovy patřily, prodloužily až do roku 1954. Dnes již ostrov rodině patří a starostou se na něm stal Bill Marsters, ostatně jak jinak…

