Pes vydělává svým majitelům stovky milionů. Recept na zbohatnutí je jasný a pro každého

Influencery na instagramu a dalších sociálních médiích se stávají i zvířata a stejně jako lidé, tak i ona si mohou vydělat slušné částky, jak informoval server Daily Star.

Nový výzkum společnosti VioVet odhadl, kolik peněz tyto online celebrity za svůj život vydělají svým páníčkům. Jedná se o neuvěřitelné sumy.

Výdělek zvířecích influencerů byl ve výzkumu hodnocen a odhadován podle toho, kolik sledujících na svém profilu mají. Na základě počtu sledujících si totiž influenceři mohou účtovat větší či menší částky za propagaci určitých služeb či produktů. Počet jejich sledujících je přímo úměrný s tím, kolik si mohou říct za propagaci nějaké značky, která s nimi chce spolupracovat.

Roztomilý JiffPom by si na základě výzkumu mohl za svůj život vydělat 17 milionů liber, tedy 514 milionů korun. Údajně by pro dosažení této částky ani nemusel sdílet příspěvky každý den, stačilo by sdílet jednu fotku či video týdně.

Nejméně vydělávajícím plemenem psa je podle studie stafordšírský bulteriér. Přesto, že se mu oproti jeho menším a roztomilejším kolegům příliš nedaří, může svým majitelům vydělat až 75 000 liber, což je téměř dva a čtvrt milionu korun.

Výzkum dále odhadl, kolik by každý ze zvířecích influencerů mohl za svůj život vydělat, a srovnal to s náklady na jejich vlastnictví. V těchto nákladech nechybělo ani jídlo pro tyto mazlíčky a běžné léky.

JiffPom, kterého na instagramu sleduje téměř 11 milionů uživatelů, má jeden z největších poměrů čistého zisku vůči investovaným penězům, a to neuvěřitelných 66 454 %.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Houbaři našli v lese prsty, které trčely ven ze země. Vysvětlení ale bylo překvapivě jednoduché.