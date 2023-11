Důkazy o mimozemšťanech! Někteří lidé ukazují na obří čárové kódy

Podivné symboly se používaly ve dvacátém století ke kalibraci objektivů leteckých a satelitních kamer. Většina z nich byla vyrobena v 50. a 60. letech, kdy se studená válka vyhrotila a USA posilovaly svou technologii leteckého průzkumu. Konspirační teoretici tak mají smůlu přesto, že se najde mnoho lidí, kteří zarputile tvrdí, že jde o důkaz existence mimozemšťanů. Sorry jako, není to tak, tajemství rozluštěno.

Jak to funguje?

Když k symboům přijdete blíž, je jasně vidět, že jsou vesměs vyrobeny pomocí silné černé nebo bílé barvy na betonovém nebo asfaltovém povrchu. Obvykle jsou menší než basketbalové hřiště a často se vyznačují řadou uspořádaných čar, které mohou letadla a satelity použít ke kalibraci optického rozlišení jejich zobrazovacích zařízení.

„Cíle fungují jako oční test u optometristy. Nejmenší skupina pruhů, které lze rozlišit, označuje limit rozlišení pro optický přístroj, který se používá,“ uvádí ve svém vysvětlení Center for Land Use Interpretation (CLUI). „Pro letecké fotografování poskytuje platformu pro testování, kalibraci a zaostřování leteckých kamer pohybujících se v různých rychlostech a nadmořských výškách. Cíle mohou být stejným způsobem použity také satelity.“

Dnes už nemají využití

CLUI dále vysvětluje, že cíle byly pravděpodobně použity během testování některých z nejimpozantnějších letadel vyvinutých v USA v době studené války, včetně SR-71 Blackbird a U-2. Dnešní technologie už žádné takové kalibrační cíle nevyžaduje, takže tyto masivní „čárové kódy“ jsou nadbytečné. Přesto jsou jich po USA stále rozesety desítky, z nichž většina se logicky nachází v blízkosti leteckých základen.

Cíle jsou údajně umístěny poblíž letecké základny Eglin na Floridě, testovacího místa letadel v Nevadě, u Fort Huachuca v Arizoně, poblíž leteckých základen Wright-Patterson v Ohiu či Travis v Kalifornii, ale i u leteckých bází námořní pěchoty v Jižní Karolíně.

Cosi uprostřed čínské pouště

Podobné „vychytávky“ lze nalézt i jinde ve světě. V roce 2011 internetoví detektivové procházeli Google Maps a všimli si několika podivných struktur uprostřed čínské pouště. Některé byly čtvercového tvaru, zatímco jiné se vyznačovaly obrovskými klikatými oblouky. Jedno „cosi“ se dokonce skládá z obřích znaků čínské abecedy vytištěných na svahu.

Hodně se diskutovalo o tom, co by to asi mohlo být. Ale laická i odborná veřejnost se nakonec všeobecně shodla, že to má s největší pravděpodobností něco společného s čínskými průzkumnými satelity.

Zdroje: redakce, iflscience.com, vietnam.vn

