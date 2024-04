Gangster zosnoval vraždu Jonákové, změnil si jméno a znovu se dal na dráhu zločinu

Teplý červnový večer nalákal do pražské pobočky McDonald's dost zákazníků. Z letní pohody vytrhnul zákazníky pár policistů, kteří doslova vtrhli do podniku. Krátce nato zjistili, že se nejedná o skutečné policisty. S namířenou zbraní na obsluhu dával jeden z lupičů pokyny, a když pak dostal hotovost z pokladny, dali se oba na útěk. Jeden stačil ještě zanadávat, že pro takový pakatel to nemuseli ani dělat. Odnesli si totiž jen pět tisíc korun.

Na místo činu byl povolán kriminalista Miroslav Hyhlík. Dle svých slov si myslel, že jede řešit přepadení, které spáchali narkomani. Když dojel na místo, celou situaci, jak vše proběhlo, mu vylíčila řada svědků. Podle několika indicií, jako byly policejní uniformy a jistá sehranost pachatelů a hlavně samopal v rukou jednoho z nich, byl nakonec major Hyhlík přesvědčen, že šlo o profesionály. Přepadení občerstvení mělo být jenom test, půjde o něco většího, říkal šestý smysl kriminalistovi.

Ozvěny Discolandu

Případ se nedařilo rozlousknout, posun přišel až ve chvíli, kdy se ozvali majoru Hyhlíkovi kladenští kolegové. Popis jim seděl na pachatele, který přepadl místní sázkovou kancelář. Pražští policisté jeli do Kladna, aby získali všechny informace. Vyslechli svědka a později byli svědky rekognice – rozpoznání pachatele mezi figuranty. Svědek přepadení však záměrně ukázal na figuranta policie místo na skutečného pachatele.

Měl strach a celkem oprávněný. Pachatelem byl dva metry velký kulturista Alex Abadon. Kriminalistům chvíli trvalo, než zjistili, že jeho původní jméno bylo Josef Vrabec. Byl to vyhazovač z Discolandu Ivana Jonáka, právě jeho si Jonák najal na likvidaci své manželky, za což dostal Vrabec 15 roků vězení. Tam si také změnil jméno, major Hyhlík se nechal slyšet, že by tuto možnost recidivistům zakázal. Značně totiž ztěžuje policii práci.

Střelba v Brně

Policistům z pražské násilné kriminality už bylo jasné, že pachatelem kladenského přepadení byl zmíněný Alex a že stojí také za loupeží v McDonald's. Uvědomovali si, že se jedná o velice nebezpečného pachatele, který je v podsvětí jako doma. Bylo potřeba jej co nejrychleji „stáhnout z oběhu“, jak říkají policisté.

Rozhodli se, že na zločince půjdou „od lesa“ a začali hlavním pachatelům odposlouchávat mobily. Hyhlík se utvrdil ve své teorii, že šlo o organizovanou skupinu, která chystá něco většího. Když poslouchal, o čem se baví, zaslechl cosi o nepovedené akci v Brně. Podíval se do svodek minulých dnů (souhrn událostí za den) a našel přepadení směnárníka v centru města.

Směnárník přenášel v igelitce milion korun a deset tisíc eur. Všechny peníze mu sebrali, jeden z lupičů se vrátil a prostřelil nebohému směnárníkovi samopalem nohu. O kousek dál se venku loučily děti s uplynulým školním rokem. Brutalita a surovost útoku šokovala přihlížející svědky, ti dali popis zločinců, který znovu ukazoval na Abadona.

Chystali velkou akci

Detektivové stále ještě čekali se zatčením. Z odposlechů se dozvěděli, že se členové skupiny chystali na větší akci. Domlouvali se na zbraních, obstarání střeliva a dalších věcech. Situace se stala nebezpečnou, když se rozhodlo, že si pozvou posily z Ukrajiny. Říkali jim vojáci a Abadon pro ně domlouval zbraně a dívky na povyražení. Žili si životem skutečných gangsterů. K zatčení policisté přistoupili až ve chvíli, kdy měli pachatelé pevně naplánovanou další akci.

Divoký život Alexandra Abadona připomínal americké mafiány 30. let. Po zatčení netrvalo dlouho a ke všemu se přiznal. Směnárník byl arabského původu a měl konflikty s jinými provozovateli této činnosti. Ty vygradovaly nájemnou střelbou a krádeží. Případ je stále otevřený, vykonavatele se povedlo dostat za mříže, objednavatel však zmizel, policie se po něm stále pátrá.

Podruhé morálně uspěl

Příběh Josefa Vrabce alias Alexandra Abadona ještě nekončí. Jak jsme již psali, byl to on, kdo zorganizoval vraždu Ludviky Jonákové, důvodem měly být majetkové spory a snaha takto ovládnout celý Discoland. Tenkrát se také přiznal, v seriálu Devadesátky můžeme vidět dokonce konfrontaci (rozhovor svědka s obviněným, u kterého je přítomen vyšetřovatel) s Jonákem, ke které skutečně došlo. Abadon dostal ještě jednu možnost ukázat, že se změnil.

Za zmíněné činy na Kladensku a v Brně už byl propuštěn. Již na svobodě byl osloven podnikatelkou Giou Danielou Veselou, která chtěla nechat zabít svou známou. Tentokrát kontaktoval policii a domluvu vraždy sehrál jen naoko.

