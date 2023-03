Horoskop na tento týden: Dejte si pozor na žárlivost. Přichází vláda Berana, která zamíchá kartami

Pokud se budete tento týden prát se strachem a budete mít pocit, že nezvládáte vůbec nic, zkuste meditaci. Bude tentokrát velkým pomocníkem.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Tento týden budete velmi kreativní! Pusťte se s odvahou do nových projektů, protože zvládnete vše, na co jen pomyslíte. Konečně se vám daří, cítíte velkou vděčnost a vesmír vám dopřává přesně to, o co jste celou dobu žádali. Využijte energii k realizaci svých vášní.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

V novém týdnu se můžete těšit na vzrušující zážitky! Buďte však opatrní, koho si pouštíte do života. Mohli byste se lehce spálit, protože důvěřujete až příliš. Neklid, který teď cítíte, vás upozorňuje na to, že možná právě teď kráčíte po špatné cestě.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Pozor na impulzivní rozhodnutí. Pokud vám tento týden bude někdo nabízet pochybný kšeft, který vám údajně zaručí pozitivní změny v životě, zpozorněte. Jste ve fázi, kdy musíte vynaložit velké úsilí, abyste se vymanili ze zajetého stereotypu. Tohle by mohlo přinést pouze komplikace.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Možná pocítíte určité napětí v osobních vztazích. Je důležité, abyste se naučili komunikovat upřímně a otevřeně. A také je potřeba, abyste řešili konflikty, které momentálně jen zakopáváte pod koberec. V tomto týdnu může jít o neshody primárně v profesní sféře. Brzy však dosáhnete uznání za svou tvrdou práci a obětavost.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Zaměřte se na osobní růst a pohodu! Pokud momentálně upřednostníte sami sebe, přinese vám to pozitivní výsledky. Mohli byste také obdržet nějakou nečekanou zprávu, která bude zvěstovat finanční zisk, o který jste vesmír tolikrát žádali. Cítíte tu změnu ve vzduchu?

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Měli byste si udělat čas na zamyšlení, kam váš život vede. Pokud se budete zběsile řítit kupředu bez jakéhokoliv cíle, budete brzy potřebovat radu přátel. Pozor na falešné kolegy, mohli by usilovat o vaše místo. Nepozornost by vás mohla stát pracovní pověst.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Přichází čas na pravdu. Někdy vám život nabídne karambol, který vypadá jako konec světa. Ale je to k vašemu prospěchu! Časem si uvědomíte, že je vše přesně tak, jak má být. Teď sice cítíte napětí v osobních vztazích, ale přijměte to jako lekci. Všechno bude dobré.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Je vhodná doba, abyste se zamysleli nad svými hodnotami a přesvědčením. Zvažte nutné pozitivní změny ve svém životě. Právě teď si totiž musíte uvědomit, že v práci jste nahraditelní, ale doma nepostradatelní. Skutečně chcete stále dávat přednost penězům před láskou?

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Dejte si tento týden pozor na své jídlo. Vaše tělo potřebuje kvalitní stravu, aby dokázalo dobře fungovat a bylo zdravé. Zároveň vás čeká zásadní rozhodnutí ohledně financí. Než se do něčeho pustíte, dvakrát si to rozmyslete, ať nepodstupujete nepřiměřené riziko.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Nevěřte lidem, kteří vám tvrdí, že něco nezvládnete. Právě teď jste pod vlivem velmi silné energie, která vás doslova předurčuje k tomu, abyste upevnili svou pozici a vydobyli si své místo na slunci. Nebojte se snít, dosáhnout svých cílů, dovolte si procítit obyčejnou radost. Tohle je váš moment!

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

S partnerem jedete stále na pozitivní vlně, která je pro vás doslova spásou na duši. Naplánujte si společnou dovolenou nebo nějaký výlet, o kterém se doma už dlouho bavíte. Když se budete mít na co těšit, pocítíte novou radost ze života.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Dejte si pozor na přehnanou žárlivost, která by mohla narušit váš vztah. Pokud svému partnerovi nevěříte, zeptejte se sami sebe, co vás k této úvaze vede. Je čas rozmyslet si, zda máte šanci to napravit, nebo nastala chvíle, kdy už je třeba to vzdát. Tak či tak vám nakonec bude dobře.

