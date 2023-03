Utíká vám čas mezi prsty? Můžete si za to sami, netrénovali jste paměť!

Moc velký soubor

Hodiny odpočítávají čas pořád stejně, to se nemění. Proměňuje se ale vnímání reality a zpracovávání podnětů zvenčí, které se ukládají do paměti.

Představte si pětileté dítě. Je bystré, zvídavé a upovídané. A má dokonalou paměť. Nosí v hlavě i ty nejmenší detaily a často na nich své rodiče nachytává. Všechno kolem je pro dítě sice nové, ale vzpomínek není tolik a pro mozek nepředstavuje problém všechno zálohovat.

Paměť kopíruje smysly – chuť, čich, sluch, zrak a hmat. Každá je v jiné části mozku. Čím víc se jich spojí, tím živější a trvalejší může vzpomínka být.

Na prahu dospělosti už si člověk pamatuje jen dílčí část a v padesáti jen životní milníky a situace, které se pojí se silnými emocemi, jako je svatba, rozvod, pohřeb, narození dětí, nemoc, výpověď, křivdy, spory nebo pocity ryzího štěstí. Paměť mohou limitovat i nemoci, například cukrovka nebo rakovina.

Dny se zkracují

Lidé v důchodu často mluví o tom, jak rychle jim dny ubíhají. Je to ale jen subjektivní pocit. Vraťte se zpět k pětiletému dítěti. To má za sebou bezmála dva tisíce dnů. A tak každý den má v jeho paměti mnohem větší prostor a zastoupení. U starších lidí, kteří mají odžitý několikanásobný počet dnů, jde o ohromný časový úsek a jeden den z takového objemu je čím dál menší. A tím pádem i kratší. Právě proto si děti pamatují detaily, mají na to totiž kapacitu. S přibývajícím věkem je síť neuronů složitější, signály z mozku musí urazit větší vzdálenost a nervová soustava může být přetížená, případně narušená. To všechno má za následek odpor toku informací.

Představte si paměť jako puzzle. A každý den je jeden dílek. S přibývajícím věkem je kousků do skládačky čím dál tím víc, zároveň se ale zmenšuje pozornost, kterou jim věnujete, protože se v tom objemu práce jednoduše „ztratí“.

Postupně se zhoršuje schopnost zpracovat mentální obrazy, čímž dochází k utlumení vnímání okolí. A čím méně výjevů si během sekundy člověk zapíše, tím rychleji pro něj čas plyne. Je to proces, který člověk nemůže ovlivnit. Paměť i přes různá cvičení v podobě křížovek, šachů, vyprávění příběhů, kreslení map zpaměti, počítání bez kalkulačky nebo skládání puzzle nelze udržet v kondici napořád. Už po třicátých narozeninách dochází k prvnímu zemětřesení a paměť mohou zaskočit drobné výpadky. Je to jako se zrakem. V určitém věku přichází zlom a člověk může jen mírně ovlivnit, jak moc prudký bude pokles.

