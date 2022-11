Rakovina mozku nemusí bolet, všímejme si drobností. Mohou zachránit život

Už jen samo slovo rakovina nahání snad každému z nás husí kůži, ale když se vyskytne přímo v našem okolí nebo by snad lékař vyslovil tuhle diagnózu v souvislosti přímo s námi, stává se všudypřítomnou noční můrou. V mnoha případech ale naštěstí již díky medicínskému pokroku přichází pro nemocné naděje na vyléčení nebo alespoň významné prodloužení života. Je tady ale jedna velmi důležitá podmínka, a tou je samozřejmě včasná diagnostika. K té může vést pozornost vůči změnám nejen vlastního těla, ale třeba také psychiky a chování. Takových změn si může všimnou hlavně nejbližší okolí nemocného a je potřeba, aby jej na svoje obavy včas upozornilo.

Nepodceňujte své tělo

Rakovina - nebo snad lépe řečeno nádor - mozku je záludný tím, že ovlivňuje naše tělo i jinak než jen očekávanou bolestí hlavy. Tím, že působí na mozek, stává se příčinou projevů, které většinou přikládáme něčemu docela jinému, jako je únava, přepracování, stres nebo zkrátka něco tak “obyčejného”, jako je přirozené stárnutí. A přesto, pokud se některé z následujících příznaků začnou zhoršovat nebo se objeví nečekaně rychle, není podle lékařských studií na co čekat a vyšetření je rozhodně na místě. Čeho bychom si tedy měli dobře všímat?

Ach ta paměť...

Každý člověk někdy zapomene, kam položil brýle nebo co měl ještě ten den udělat. Mělo by to ale mít svoji míru. Jakmile se přistihneme (nebo svého blízkého člověka), jak tápeme po smyslu některého z předmětů, který máme doma a běžně jej používáme, nejsme schopni si vybavit jména známých lidí nebo situaci, která se odehrála teprve před chvílí, je načase zamyslet se nad tím, zda se podobné momenty neopakují, a raději se poradit s lékařem. Nenechme se ale odradit případným konstatováním, že je to vzhledem k věku normální a “lepší už to nebude”. Pokud budou obavy přetrvávat, bude lepší obrátit se na jiného odborníka. To ostatně podle vědců platí i u dalších možných příznaků, které se mohou objevit buď v kombinaci, nebo i samostatně.

Další možné příznaky rakoviny mozku: epileptické záchvaty,

bolest hlavy,

zvracení a nevolnost,

porucha chování,

změna osobnosti,

poruchy vědomí,

poruchy cítivosti,

poruchy hybnosti,

porucha řeči, sluchu nebo zraku,

výpadky paměti.

(Masarykův onkologický ústav)

Je to jen věk, nebo nemoc?

Stejně jako postupné zhoršování paměti patřívá ke zvyšujícímu se věku také horší sluch nebo zrak. Jistě, můžeme si říci, že v tom nejsme sami a potká to s přibývajícími roky většinu z nás, ale znovu jsme u toho: pokud se kterýkoliv ze smyslů začne zhoršovat nečekaně a rychleji, než je běžné, je nejvyšší čas na pořádné vyšetření. Nenechme se uchlácholit třeba kolegy v práci, kteří přispěchají se svými postřehy z vlastního života. Sami musíme nejlépe vědět, co ještě považujeme za normální u svého vlastního těla, a jakékoliv odchylky je doslova trestuhodné zanedbat. To platí i v případě, kdy pozorujeme změny chuti nebo čichu. V dnešní době mohou být tyto příznaky přisuzovány prodělanému covidu, ale nepodceňujme je. Mohou se týkat i mnohem závažnější příčiny. Stejně jako tyto smysly může se zhoršovat i koordinace. I na to pozor!

Bolet může, ale nemusí

Čekáte od rakoviny bolest? Jistě, i ta může přijít, ale nikde není psáno, že musí bolet právě a jen hlava, tedy přímo mozek. V mnoha případech se již lékaři setkali s tím, že se příznakem rakoviny mozku stala například bolest zubů. To v případě, kdy je nádor umístěn poblíž trojklanného nervu, na nějž tlačí. Takový pacient potom může i měsíce docházet místo na onkologii k zubaři v naději, že mu další jeho zákrok už konečně pomůže. Důvod bolesti přitom může být docela jinde a pokud jej odhalíme včas, je mnohem větší naděje na uzdravení. Nesmiřujme se tedy jen odevzdaně s dalšími a dalšími projevy “stárnutí”. Mohli bychom si vlastní vinou zkrátit život.

