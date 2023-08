Houby rostou ve velkém: Do jakého lesa se vydat za vydatným úlovkem, radí odborník

Okolí Prahy, Středočeský kraj, Vysočina, Beskydy, Šumava atd. Prakticky není místo, kde by houby nerostly, což dokazuje i mapa pravděpodobnosti jejich růstu. „Ty plné košíky, co lidé dávají na sociální sítě, mě dost štvou. Vyrazili jsme skoro dvě hodiny autem ke Žďáru nad Sázavou, kde to byla „tutovka“. Výsledek? Tři klouzci a dva masáci,“ kroutí hlavou paní Ivana z Tábora.

Kde hledat hřiby?

Není jediná, kdo se nechal „nachytat“. Nebo to je jinak? „V lesích kolem Žďáru momentálně houby opravdu rostou. Ale musíte koukat kolem sebe, ne zastavit u jakéhokoli lesa a myslet si, že o houby budete zakopávat,“ má jasno Tomáš Svačina, který se sběrem hub zabývá desítky let. Podle něj je dobré hledat v jihozápadně či severozápadně orientovaných úsecích lesa, které – pokud možno – nejsou vystaveny silnému větru.

Podle odborníka se teď dá najít široké spektrum hub. „Nebudu jmenovat ty, o které houbař hobík v podstatě ani nezavadí pohledem. Jmenujme ale třeba oblíbené „praváky“, hřiby kováře, masáky, lišky, kozáky, pančáky či bedly,“ vypočítává houbař. A kde tedy hledat například hřiby? „Dnes bych určitě nezacházel hluboko do lesa. Hřib smrkový, borový, ale i kozáci či křemenáče jsou hlavně na krajích. V trávě, kde se drží vlhko. Naopak bych určitě nehledal v jehličí, to nechte na podzim.“

Kde tedy rostou?

Pokud to máte blízko na Nymbursko, je to aktuálně jedna z nejoblíbenějších destinací. Například v houbaři oblíbené skupině „Kde rostou!“ si můžete cestu naplánovat, někteří diskutující udávají poměrně přesné lokality. „Bral bych to s rezervou. Stále se najdou vtipálci, kteří dávají fotky z loňského roku. Nevím, nechápu je, ale děje se to. Nicméně, zmíněné Nymbursko je opravdu záruka téměř jistého nálezu. Příspěvků z této lokality je na sociálních sítích mnoho,“ doplňuje Svačina.

Odborník ale varuje, že boom z předchozích dní bude pomalu ustupovat. „Zejména v nižších polohách bude stále vyšší červivost hub. I u mladých plodnic. Postupem času se růst zastaví, pokud opět nepřijdou vydatné deště. Já osobně doporučuji v lese pěknou procházku a na houbaření počkat do podzimu.“

