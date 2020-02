Hurikán, který pustoší Evropu, vznikl na objednávku. Souvisí s tím Brexit i Donald Trump

Tisíce polámaných stromů, energetická kalamita, nevyčíslitelné finanční škody na majetku a šílené klimatické podmínky. Hurikán Sabina v posledních dnech významně zaměstnal takřka celou Evropu. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o přírodní katastrofu, pravda je však schovaná kde jinde než v politice.

/S NADHLEDEM/ V dnešní době konspiračních teorií se nelze divit vůbec ničemu. Některé nápady hraničí se zdravým rozumem a jen těžko lze některé polopravdy brát vážně. O to těžší je představit veřejnosti spekulativní informaci, která může znít jako úplný blábol.

Hurikán, který jsme na vlastní kůži pocítili i my v Česku, však jasně dokazuje, že člověk má reálný vliv na přírodu a její ekosystém. Planeta zuří a dává to jasně najevo. Největší problém je, že to někteří dělají zcela záměrně. Provokace matky živitelky se však nevyplácí…

A co Brexit?

Jak může souviset hurikán Sabina a Brexit? Přírodní katastrofa v podobě enormně silného větru zamířila do Evropy právě ze Spojeného království. Po definitivním odchodu Velké Británie z Evropské unie si všichni obyvatelé království Alžběty II. pořádně oddechli.

Výdech to byl opravdu silný, protože do vhodně připravené meteorologické situace se s upřímnou a hromadnou úlevou milionů lidí, kteří jsou rádi, že mají tento kolotoč dohad a slibů za sebou, podařilo vytvořit silný vír. Ten svojí energií rozvířil už tak silný vítr. Sabina však díky Britům získala na síle.

„Ano je určitá pravděpodobnost, že když si miliony lidí najednou upřímně vydechnou, mohou tím velmi nenápadně ovlivnit počasí,” okomentoval odvážnou teorii jeden z pracovníků meteorologického ústavu, který nechce být jmenován kvůli tomu, že se jedná o spekulaci. To však není jediný důvod, jak politika ovlivnila, že do Evropy dorazila zběsilá Sabina…

Co na to Trump?

Na některých tajných webech, které naleznete na tzv. dark netu, se rozvinula zajímavá teorie o tom, že Donald Trump se pokouší destabilizovat evropský kontinent, aby posílil svoji roli jako světového lídra. Kromě konspiračních teorií, polopravd a agresivních útoků na Blízkém východě se pouští i do akce nazvané podle Pentagonu „Hurikán”.

Jak celý tento nápad v hlavě Donalda Trumpa vznikl? Údajně se první myšlenky útočit na ostatní země skrze počasí a uměle vytvořenými hurikány narodila v dobách, kdy měl po svém boku Češku Ivanku Trumpovou. Ta byla oddanou fanynkou Dalibora Jandy a v luxusních nemovitostech současného prezidenta Spojených států vždy zněla legendární skladba „Říkal si Hurikán”.

Název této klimatické zbraně totiž není přeložen do češtiny, ale jméno Hurikán nese v originálním znění. Donald Trump by tak mohl bez problémů skončit u soudu ohledně autorských práv. Reakci Dalibora Jandy jsme však před uzávěrkou článku nesehnali.

Bude i nadále neuvěřitelná politika USA ovlivňovat naše životy? Měli bychom si dávat pozor na davové vydechnutí? Jak s tím vším souvisí globální oteplování? Proč se hurikán jmenuje jinak v každé zemi, ale u nás je to pořád Sabina podle toho, jak ho nazvali Němci? Mnoho otázek, ale minimum odpovědí. O vývoji této velmi zvláštní kauzy vás budeme znovu informovat.