Jak je to s Putinovou vírou v Boha? Lenina přirovnal ke svatým a s moskevským patriarchou ho spojuje temná minulost

Jak sám Putin několikrát zopakoval, že jako šestinedělní dítě jej jeho matka nechala tajně pokřtít v katedrále Proměnění Páně v Petrohradě, nedaleko místa, kde tehdy jeho rodina žila. Proč tajně? Otec byl tehdy oddaným komunistou a takový krok by ho určitě nepotěšil. Navíc prý byl opravdu přísný, takže si ani matka nedovolila mu otevřeně vzdorovat.

Chrám jako strážce vojenské slávy

K samotnému chrámu, kde byl Putin pokřtěn, má podle svých vlastních slov dodnes velmi zvláštní vztah. Jako dítě si chodil poblíž této církevní

stavby hrát a tehdy také zjistil, že v plotě, který kostel obklopuje, jsou vsazeny vojenské trofeje z rusko-turecké války první poloviny devatenáctého století. Význam takového spojení si už před lety Putin vysvětlil po svém: „Tento chrám je živým strážcem naší vojenské tradice a ruské vojenské slávy,“ vysvětlil svůj pohled na podstatu církevního symbolu už před lety. Jak je vidět, války, násilí a víru nemá problém propojovat.

Leninovy ostatky jako relikvie svatých

V roce 2018 zase přinesl televizní kanál RBC zprávu o tom, jak se staví Putin ke křesťanské víře v porovnání s komunistickými myšlenkami. Podle jeho názoru jde o velmi podobné ideologie, s čímž by se v hlubokém základu dalo souhlasit. Zvláštní ale bylo už jeho myšlenkové propojení k vystavenému tělu Vladimíra Iljiče Lenina v mauzoleu na Rudém náměstí. Putin byl velkým odpůrcem jeho odstranění a pohřbení do běžného hrobu. Jak svůj postoj vysvětloval? Podle něj jde vlastně o podobnost s vystavovanými ostatky svatých. Ostatně také publikovaný Kodex budovatelů komunismu přirovnal přeneseně k Bibli, konkrétně k principům svobody, rovnosti a spravedlnosti.

Jak se na takové srovnání dívají ostatní věřící a jestli je možné věřit tomu, že takové principy skutečně fungují, k tomu se už RBC nevyjádřila. Zatímco se totiž komunismus věnuje aktivnímu a neutuchajícímu boji proti svým nepřátelům, křesťanské učení hovoří o pravém opaku.

Víru do ústavy, homosexuály ze země

O tom, jak moc Putinovi záleží na víře, by měla svědčit i jeho snaha před minulými prezidentskými volbami doplnit ústavu o část, týkající se právě víry v Boha, ale zároveň třeba i zákazu homosexuálních sňatků. O jeho úzkém spojení s církví (tentokrát i ryze praktickém a politicky výhodném) svědčí i “přátelství” s moskevským patriarchou, tedy biskupem Ruské pravoslavné církve Kirillem. Ten se vedle ruského prezidenta objevuje poměrně často a podle některých zpráv mají mimo jiné společnou i minulost ve službách KGB. Není tedy divu, že tento církevní představitel Putina podporuje, jak jen to jde a ještě víc. Jen několik hodin před vypuknutím války na Ukrajině dokonce Kirill blahopřál Putinovi k “vysoké a zodpovědné službě ruskému lidu“, jak uvádí server religionnews.com.

Tři nové kostely denně a zázrak Boží

Za Putinovy vlády se také pravoslavná církev před časem chlubila, že staví a otvírá tři chrámy denně. Můžeme sice pochyboval o tom, zda je to vůbec možné, ale řekněme, že Rusko je veliké. Patriarcha Kirill dokonce (nejen) za to nazval Putina “zázrakem Božím”. Je velmi těžké si představit, že by to mohla být pravda.

Skutečná víra, nebo kalkul?

Jestli Putin skutečně věří v Boha, jak jej vychovala jeho zbožná matka, nebo jestli spojení s církví zkrátka zapadá do jeho plánů na ještě větší a pevnější moc, to ví jen on sám. Každopádně známý reportér BBC Harry Farley nedávno uvedl, že Putin sám sebe vnímá jako mesiáše, který je předurčen znovu sjednotit východní pravoslavné církve pod Moskvou, a to samozřejmě včetně té ukrajinské. Podle tohoto vysvětlení by Putin tedy patrně vedl jakousi svatou válku…

Ať už Putin věří v Boha, nebo ne, ať už vede válku ve jménu čehokoliv, vraždění, bombardování ani další zvěrstva, která se na Ukrajině dějí, ospravedlnit nelze.

Zdroj: religionnews.com, express.co, bbc.com, rbc.ru

KAM DÁL: První sestřelené letadlo studené války a Stalinovo tajemství. Nad Baltským mořem zahynulo deset Američanů.