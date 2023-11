Jak ušetřit v domácnosti aneb každá kačka se počítá

Zapisujte si vaše příjmy a výdaje

Pokud si budete vaše příjmy a výdaje zapisovat, měsíčně získáte skvělý přehled o tom, kolik a za co utrácíte. Můžete tak zjistit, co vás měsíčně stojí nejvíce peněz a zda se na této položce/položkách dá nějakým způsobem ušetřit.

Zrušte předplatné a služby, které nevyužíváte

Mnoho lidí platí poplatky za něco, co nevyužívá nebo využívá sporadicky. Typickým příkladem je předplatné některých aplikací (v mobilu) nebo třeba předplatné pro sledování online filmů nebo seriálů. Ačkoliv se většinou jedná o menší částky, dohromady (po sečtení) získáte sumu, která je v každém rodinném rozpočtu znát.

Plaťte hotově

Několik provedených výzkumů prokázalo, že pokud člověk platí hotově, utratí pak méně peněz. Důvodem je fakt, že zákazník vidí, kolik peněz utrácí za jednotlivé položky a fyzicky musí tyto peníze odevzdat druhé osobě (ať je to číšník nebo třeba prodavač).

Při platbě kartou sice víme, kolik peněz se nám z účtu strhne, ale stále to jsou virtuální peníze, které před sebou nemáme. Mnohdy jsou pak lidé večer překvapeni, kolik za den utratili a při pohledu na bankovní účet se jim „protáčejí panenky“.

Nakupujte ve slevách a využívejte zákaznické karty

V případě, že si ohlídáte slevy na potraviny, oblečení, kosmetiku aj., můžete rovněž docela dost ušetřit. Velké obchody vydávají každý měsíc leták, kde najdete slevy na jednotlivé položky. Pokud obchod navštěvujete pravidelně, určitě se vyplatí zřídit zákaznickou kartu. Díky kartě pak můžete obdržet slevy na konkrétní produkty, které mohou s finální částkou za nákup docela dost „zahýbat“.

Topte efektivně a topení nezakrývejte

Teplota v místnosti by měla být přizpůsobena individuálním potřebám jednotlivých členů domácnosti. Optimální teplota pro správné fungování organismu (dobré soustředění a vysoká produktivita) je zhruba 20 °C. Ideální teplota pro spánek je pak 17–19 °C. Mnoho lidí na tento fakt zapomíná a místnosti přetápí.

Přetápění pak vede k větší spotřebě a vyššímu účtu za energie. Z hlediska zdraví je vysoká teplota (především během spánku) nevhodná. Přehřátá místnost způsobuje, že naše tělo „naskočí“ do procesu termoregulace. Lidé se pak více potí, spí neklidně. Tělo se tak musí neustále ochlazovat, a to se samozřejmě odráží na kvalitě samotného spánku.

Radiátory by neměly být zakryty oblečením nebo „nalepené“ na sedací soupravě. I když budete topit jako o závod, místnost stejně nevyhřejete, protože tomu budou bránit věci, které jsou na topení nebo těsně před ním.

EMOS termostat

Používejte perlátory

Perlátorem proteče za stejný čas méně vody než bez něj, aniž byste třeba při mytí rukou měli pocit nějakého ochuzení. Mnoho domácností však perlátor nevyužívá. Jedná se přitom o cenově dostupnou „vychytávku“, která vám může pomoci přidat nějakou tu korunu do rodinného rozpočtu, když se snažíte ušetřit “na vodě”.

Vyměňte klasické žárovky za LED

Pokud vyměníte klasické žárovky za LED žárovky, můžete se dostat na úsporu až 80 %. LEDky jsou sice dražší v porovnání s klasickými žárovkami, investice se však rozhodně vyplatí.

Náklady na svícení

Pořiďte si myčku

Pokud myjete nádobí pod tekoucí vodou, můžete spotřebovat až 40 l vody. U myčky je to pouze 7–15 litrů vody. Skutečná spotřeba vody závisí na typu myčky, kterou si pořídíte. Ať to bude jakákoliv, tato investice se vám určitě vrátí. Za rok mytím v myčce můžete ušetřit okolo 1000 Kč. Myčku zapínejte, pokud je plná nádobí a nic dalšího se do ní už nevejde.

Myčka Gorenje

Pohlídejte si pravidelné odmrazování chladničky

Náklady na chlazení a mrazení jídla tvoří zhruba 18 % celkových výdajů za elektřinu. Pokud se v mrazničce vytvoří námraza o tloušťce půl centimetru, stoupne spotřeba energie zhruba o 30 %, což není úplně zanedbatelné číslo.

Odmrazování chladničky jde ruku v ruce s úklidem lednice, který by měl být pravidelný, protože prostory pro skladování jídla by měly být čisté a uložené jídlo čerstvé – pokud nebereme v potaz trvanlivé potraviny. Proto raději volte ledničku s funkcí NoFrost.

