Japonsko chce vypouštět radioaktivní vodu z Fukušimy do oceánu, Greenpace varuje před katastrofou

Silné zemětřesení, které postihlo Japonsko před jedenácti lety, výrazně poškodilo japonskou elektrárnu ve Fukušimě. Patnáct metrů vysoké vlny tehdy narazily do reaktorů a vyřadily z provozu napájení tří reaktorových jader. Bez napájení chladičů se všechna tři jádra během několika dní roztavila a do atmosféry se vyvalila radiace.

Japonsko se potýká s následky radioaktivního spadu dodnes. Tento týden se poprvé po více než deseti letech vrátilo domů několik prvních obyvatel nedaleké Futaby poté, co byla úroveň radiace v místě konečně shledána dostatečně nízkou, aby se lidé mohli vrátit. Jedním z problémů, který však Japonsko potřebuje poměrně rychle vyřešit, je více než milion tun odpadních vod, které se nacházejí v nádržích v areálu elektrárny.

Voda přeteče, pokud se něco neudělá

Původně se v těchto nádržích nacházela voda pro chlazení poškozených reaktorů, ale její hladina se v průběhu let díky dešťovým srážkám a průsakům podzemní vody neustále zvyšovala. Očekává se, že nádrže dosáhnou svého limitu během několika měsíců a pokud by se nic nestalo, voda by začala nekontrolovatelně téct ven. Proto japonská vláda loni oznámila plán vypustit ji do oceánu - což téměř okamžitě vyvolalo mezinárodní protesty kvůli obavám o životní prostředí.

„Musíme Japonsku a dalším jaderným státům připomenout heslo našeho hnutí za bezjaderné a nezávislé Tichomoří. Pokud je to bezpečné, vypusťte vodu v Tokiu, testujte v Paříži a skladujte ve Washingtonu, ale udržujte náš Pacifik bez jaderného odpadu,“ řekla nedlouho po oznámení japonska politička a veteránka hnutí za bezjaderné a nezávislé Tichomoří (NFIP) Motarilavoa Hilda Lini z ostrova Vanuatu. „Jsme lidé oceánu, musíme se postavit a chránit ho,“ dodala.

Navzdory těmto obavám MAAE plán schválila s tím, že je podobný postupům likvidace odpadních vod v jiných elektrárnách. Společnost Tepco, která elektrárnu provozuje, tvrdí, že voda je upravena tak, aby byly odstraněny téměř všechny radioaktivní prvky a zůstalo pouze tritium - forma vodíku, která má dva neutrony. To je sice toxické, ale podle odborníků bude jeho množství v životním prostředí zanedbatelné, pokud se zředí v celém oceánu.

Vypadá to hrozně...

„Vypadá to sice hrozně, ale japonská vláda vlastně dělá správnou věc, když vypouští vyčištěnou odpadní vodu z fukušimské elektrárny do oceánu. Zředěním směsi tritia a vody běžnou mořskou vodou lze snížit úroveň radioaktivity na bezpečnou úroveň,“ řekl loni docent fyziky a astronomie na Curtinově univerzitě Nigel Marks.

MAAE sice slíbila, že "velmi pečlivě vyslechne obavy místních obyvatel", kritici však přesto s plánem nesouhlasí. Shaun Burnie, hlavní odborník na jadernou problematiku z organizace Greenpeace East Asia, obvinil MAAE, že se jen snaží ospravedlnit jaderné znečištění moří. Organizace prý nechrání ani lidské zdraví, ani životní prostředí. Přes výhrady ekologických organizací MAAE nadále pokračuje v přípravách na schválení plánu na vypouštění radioaktivní vody do oceánu.

