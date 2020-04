Je libo svatební, společenskou nebo bláznivou roušku? Američané na to jdou po svém

Vyskytují se v mnoha stylech a vzorech a brzy se místo triček staly novým skvělým způsobem - ať již pro hasiče, fanoušky basketbalu, punkery či milovníky koček - jak říci světu, co mají rádi.

Miluji osobitost roušek

„Lidé jsou kreativní, pokud jde o roušky. Miluju tu jejich osobitost,“ říká hudebník Johnny Pisano, který o roušky doplnil svou řadu triček, která prodává fanouškům na internetu. Je na nich ztvárněn on sám ve svém klasickém postoji na pódiu.

Podle průzkumu institutu Ipsos pro televizní stanici ABC News, který byl zveřejněn 10. dubna, nosí v USA obličejovou roušku na veřejnosti 55 procent dospělých.

Nepovinné, ale lidé je nosí

Ochrana obličeje je nyní povinná v mnoha amerických obchodech s potravinami, s vínem i v lékařských ordinacích a mnoho lidí je začíná nosit i pokaždé, když odejdou z domu a vědí, že by se mohli dostat s někým do kontaktu. Poptávku po ochranných pomůckách pomáhá uspokojit i čalounický obchod v Glastonbury ve státě Connecticut. Pro šití roušek začal využívat látky, které má k dispozici. A přání zákazníků jsou různá, od látek s plameny pro hasiče až po koťátka pro milovníky koček, říká manažer obchodu Jose Moncada.

Pro milovníky sportu i módy

I basketbalová NBA a ženská basketbalová liga WNBA začaly oficiálně prodávat pokrývky obličeje, na kterých jsou vyobrazena loga všech 30 mužských týmů a 12 ženských. Rouška stojí 15 eur a výdělky z prodeje by měly pomoci charitativním organizacím Feeding America v USA a Second Harvest v Kanadě.

Jestliže se povinnost nosit masky protáhne i do podzimní módní sezony v New Yorku, který je ohniskem současné pandemie a rovněž i hlavním městem pro udávání trendů, někteří komentátoři očekávají, že koronavirová móda bude mít barvu černou. Právě takovou totiž nyní módní influenceři preferují. Jiní naopak předpovídají, že "nejžhavější" roušky se v této nejisté době budou řídit heslem: Co je pestré, je krásné. Takže trendy budou květinové motivy, hadí kůže či nejrůznější loga.

Mocné i krásné roušky

„Roušky se stanou zdravotním doplňkem, který má velkou moc a zároveň doplní váš celkový vzhled,“ uvedla Avril Grahamová, módní redaktorka z časopisu Harper´s Bazaar.„Možná se budou nosit i večerní elegantní roušky, které budou doplňkem k dlouhým šatům či koktejlkám. Sociální odstup bude potřeba dodržovat nejspíš dlouhé měsíce,“ dodala.

V Brooklynu baskytarista Johnny Pisano plánuje, že se mu 150 roušek vyrobených na zakázku podaří prodat na serveru Etsy.com. Dosud každoročně prodával asi 100 propagačních předmětů, na kterých je logo s jeho tradičním kytarovým postojem, většinou šlo o trička.

Protože je odchovaný ulicemi New Yorku, myslí si ale, že roušky budou sloužit pro dobrou věc jen chvíli a později budou využívány ke svým tradičnějším, tedy nekalejším účelům. „Teď je to vzhledem k současné situaci v pohodě. Jen se bojím toho, až bude po všem - a někdo bude chtít vyloupit váš dům,“ dodal Pisano.

