Smutný žebříček už vedou USA. Nejvíce zemřelých má stát New York, jeho guvernéra lákají do prezidentského křesla

Doposud patřilo smutné prvenství v počtu zemřelých osob, nakažených koronavirem, Itálii. Nyní už to neplatí. Ve Spojených státech amerických bylo k sobotě 19 701 zemřelých, což je o více než dvě stovky více než v Itálii (19 468 zemřelých)… Nákaza se přitom do USA dostala mnohem později.

Nejpostiženější oblastí Spojených států amerických je stát New York. Právě tady za jediný den podlehlo zdravotním problémům, spojeným s nákazou COVID-19, plných 783 lidí a jejich počet tak celkově stoupl na 8 627. Zároveň ale podle guvernéra státu klesá počet lidí, kteří musejí být hospitalizovaní na jednotkách intenzivní péče.

Porovnání neporovnatelného

V této souvislosti je ale třeba také porovnat lidnatost obou států. Zatímco v Itálii žije přibližně 60,5 milionu obyvatel, USA čítají více než 327,5 milionu občanů. V tomto poměru připadá v Itálii na 100 000 obyvatel plných 32 zemřelých. Spojené státy americké evidují na stejný počet svých občanů 6 zemřelých.

Žádost o pomoc

Na těžkou situaci ve státě New York musel v první řadě reagovat jeho guvernér Andrew Cuomo. Ten se jednoznačně vyjádřil, že tvrdá opatření, která jsou s bojem proti koronaviru realizována, ochromují ekonomiku a způsobují nedozírné škody. Požádal federální vládu o finanční pomoc, rovnající se v přepočtu přibližně 12,4 bilionů korun. Zároveň ale konstatoval, že není možné uspěchat návrat k běžnému režimu, protože jde o životy obyvatel státu.

Nový prezidentský kandidát?

Andrew Cuomo ve svém prohlášení poděkoval preizdentu Spojených států Donaldu Trumpovi, který podle něj na žádosti o pomoc reagoval rychle. Guvernér státu New York je v tuto chvíli dky svým postojům a jednání v boji s koronavirem jedním z nejváženějších amerických politiků a podle mnohých by měl dokonce šanci porazit v prezidentských volbách Donalda Trumpa. I sám současný americký prezident prohlásil, že by v něm viděl nejsilnějšího protivníka, pokud by se Cuomo rozhodl kandidovat. Ten však v tuto chvíli podobné úvahy nepřipouští.

Guvernér New Yorku si občany získává svým přístupem k řešení krize, s níž není jednoduché bojovat, ale je nezbytné zvítězit.

