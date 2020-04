Soud zrušil část vládních opatření. Byla chaotická, svévolná a nesrozumitelná, potvrdil

Stát má šanci do pondělí 27. dubna uvést opatření do souladu se zákonem, pokud by tak vláda neučinila, mohly by například znovu otevřít i obchody, které mají i po tomto datu podle dosavadního harmonogramu postupného rozvolňování opatření zůstat zavřené. Rozhodnutí se týká mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ze dnů 23. a 26. března a dále z 15. a 17. dubna.

Soud odmítl přespříliš pravomocí pro ministerstvo zdravotnictví

Pravomocný rozsudek říká, že uvedená opatření nebyla přijata podle krizového zákona, a proto potvrdil názor žalobce Ondřeje Dostála, experta na zdravotnické právo, že se nejedná o adekvátní postup.

Kterých opatření se verdikt soudu konkrétně týká?

- omezení volného pohybu osob s výjimkou nezbytných cest

- zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních

- zákazu maloobchodního prodeje kromě provozoven s jednoznačně vyjmenovaným sortimentem

Zásadní zásah do základních práv

Soud tak podle předsedy senátu Štěpána Výborného rozhodl při plném vědomí současné situace a její obtížnosti. Zdůraznil, že nechce zlehčovat hrozby, které z nastalé zdravotní pandemie plynou, že soud respektuje vyhlášený nouzový stav. Zrušená opatření ale podle soudu jsou natolik zásadním zásahem do základních práv svobody pohybu a podnikání, že je nutné, aby byly vyhlašovány důsledně v souladu s danými pravidly. Podle vyjádření předsedy senátu měla být tato opatření vyhlášena podle krizového zákona. Vláda nyní musí jednat a v případě, že bude chtít pokračovat v daném harmonogramu, vyhlásit uvedená pravidla v souladu s daným zákonem.

Právní a demokratický stát

„Nelze brát ze zřetele, že jakákoliv krize značného rozsahu může mít negativní dopad nejenom na zdraví obyvatel či hospodářství státu, nýbrž může negativně zasáhnout též podobu státu jako státu právního a demokratického.

Omezení základních práv tedy musí být i při mimořádných stavech přijímáma právem předvídaným způsobem a zároveň musí šíře jejich omezení odpovídat ustaní ochraně podstaty těchto práv a svobod. A soud shledal, že v daném případě nebyl dodržena již prvá uvedená podmínka,“ uvádí se mimo jiné v odůvodnění rozhodnutí soudu.

Vyjádřil se i prezident

K výroku soudu se vyjádřil mimo jiné prezident republiky Miloš Zeman. Jeho názor tlumočil mluvčí Jiří Ovčáček. „Soud na sebe bere veškerou odpovědnost za dopady svého rozhodnutí. Ať už jde o dopady na životy a zdraví obyvatel, tak na hospodářství celé republiky,“ konstatoval podle Ovčáčka prezident.

Na rozhodnutí reagoval ministr vnitra

Rozhodnutí Městského soudu v Praze komentovalo také ministerstvo vnitra: „Ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňuje, že v době nouzového stavu se má postupovat podle krizového zákona a vláda má přijímat krizová opatření svým usnesením. Zákon o ochraně veřejného zdraví není možné využívat namísto krizového zákona jako obecný zákonný titul pro omezování některých základních práv a svobod nebo maloobchodního prodeje,“ uvádí ve svém vyjádření. Konkrétně ministr Hamáček doplnil, že „je to jen další potvrzení toho, co říkáme dlouhodobě. Pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem.“ Právě Jan Hamáček usiluje o souhlas s dalším prodloužením nouzového stavu, k čemuž se jak premiér vlády, tak i další ministři za ANO staví spíše odmítavě.

Omluvte se a odejděte

Na sociálních sítích se k dnešnímu rozhodnutí soudu vyjádřili také další politici. Miroslav Kalousek například vyzval vládu k omluvě a odchodu. „Svobodný občan nepotřebuje vůdce, který opovrhuje pravidly. Potřebuje správce, který respektuje pravidla a spravuje odpovědně a efektivně,“ uvedl.

