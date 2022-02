Jeden z nejnebezpečnějších kriminálníků bude propuštěn na svobodu

Santiago Meza Lopez, kterému se říkalo "El Pozolero," neboli "Ten, co dělá vývar" se přiznal k tomu, že pomáhal mexickému kartelu zbavit se těl jejich obětí. Rozpouštěl je v kyselině.

Dokázal se tak v neuvěřitelně krátkém časovém úseku zbavit neuvěřitelného počtu obětí.

Za dobu, co měl na starosti odklízení těl údajně nechal zmizet stovky až tisíce lidí. Je tak možná jedním z nejnebezpečnějších kriminálníků současnosti, protože po sobě nezanechává žádné stopy.

V roce 2012 nastoupil do vězení k vykonání desetiletého tresu, který se nyní chýlí ke svému konci. Přesto, že zločinnému gangu v Mexiku pomáhal zbavit se obětí a umožňoval tak zabíjení tisíců kartelem bude brzy na svobodě.

„To je velmi smutná zpráva pro ty rodiny, které musely oplakávat někoho, koho s jeho pomocí ztratily. Je to ale zákon a ten se musí dodržovat. Mnohým se nebude líbit, že se teď bude procházet na svobodě, ale boružel s tím nic dělat. Můžeme jen doufat, že ho pobyt ve vězení změnil,“ řekl pro El Imparcial Fernando Ocegueda Flores, zakladatel organizace United Association for the Disappeared, která se zabývá hledáním pohřešovaných osob.

S touto "profesí" prý začal již kolem roku 1996, kdy ho na tuto práci kartel najal.

Nejdříve údajně zkoušel v barelech naplněných kyselinou rozpustit kus syrového masa. Jeho prvotní pokus tehdy zafungoval, po kusu masa prý v barelu nezůstaly žádné stopy již za dvě hodiny.

Dále ho prý údajně kartel donutil k dalšímu experimentu, tentokrát na lidských obětech.

Zdroj: El Imparcial, Daily Star

KAM DÁL: Děsivý rituál mexického kartelu: Z této "přijímací zkoušky" nových členů vstávají vlasy hrůzou na hlavě.