Jedna z miliardy: Obří mořská příšera zlomila světový rekord

Lebka pliosaura, přezdívaného „SeaRex“, je z pětadevadesáti procent kompletní, což z ní dělá nejúplnější kousek svého druhu na planetě. Obsahuje téměř všechny původní kosti včetně 130 propletených špičatých zubů. Přesně tak tomu bylo i před 150 miliony let, kdy pliosaurus plaval oceány.

„Studovala jsem mnoho kimmeridgeských pliosaurů, ale nikdy jsem neviděla takového, který by byl tak zachovalý jako tento,“ uvedla expertka, doktorka Judyth Sassoon z Bristolské univerzity, pro web Guinnessovy knihy rekordů. „Obsahuje mnoho anatomických detailů v jediném exempláři. Dosud jsme podobné věci nacházeli pouze částečně zachovalé.“

Nebezpečné útesy

Lebka byla objevena poté, co nadšenec do fosilií Phil Jacobs našel čenich na pláži v Dorsetu. Natočil video a poslal ho odborníkovi na fosilie Stevu Etchesovi, majiteli sbírky, kde bude lebka pliosaura vystavena. „Zajistili jsme dron a prohlédli jsme cestu podél útesu. Našli jsme to, co vypadalo jako zbytek zvířete. Potřebovali jsme to samozřejmě potvrdit, což znamenalo výlet dolů z útesu na lanech, abychom se přesvědčili na vlastní oči. Až tam jsme si uvědomili, že se kostra zachovala vzhůru nohama. To byl důvod, proč vypadala tak divně,“ vysvětloval.

Lokalizovat lebku netrvalo dlouho, ovšem nacházela se přímo uprostřed útesu. Pomysleli si, že to je velká překážka, ovšem ne nepřekonatelná. Byť to samozřejmě mělo daleko do „oprášení“ nálezu například v lomu. Tam nehrozí prakticky žádné nebezpečí, což se o strmých útesech rozhodně říct nedá.

Sir Attenborough byl ohromen

O tom, dostat dvoumetrovou lebku z útesu, velmi podrobně pojednává pořad BBC „Attenborough And The Giant Sea Monster“. Přes všechny jeho zkušenosti s přírodou lze s jistotou říci, že dokonce i „fanatik“ do zkamenělin sir David Attenborough byl tímto objevem ohromen. „To je jedna z největších lebek, jaké jste kdy viděli,“ napsal britský přírodovědec s tím, že je ohromen.

Podle odborníka byla lebka tak dokonalá, jak jen mohla být. Lepší už to zkrátka být nemohlo. „Jeden z vědců, Andre Rowe, říká, že je to jedna z milionu, ne! Jedna z miliardy fosilií!“ dodal výkonný producent pořadu Mike Gunton.

Lebka je nyní vystavena v Kimmeridge v Dorsetu, přičemž Steve Etches ji popsal jako „jeden z nejdůležitějších, ne-li vůbec nejdůležitější exemplář, který kdy vyšel z kimmeridgeské hlíny.“ Celosvětově ji považuje za zásadní objev.“ Odborníci předpokládají, že v místě nálezu lebky budou i další fosilie. S největší pravděpodobností bude brzy nalezeno celé tělo dávného plaza.

