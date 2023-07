Jedovatá zvířata, která udělají z dovolené boj o život. Jsou téměř všude

Když před pár lety utekla chovatelce v Praze mamba zelená, vypukla panika. Smrtelně jedovatý had totiž ohrožoval Pražany. Jed plaza nakonec usmrtil „pouze“ samotnou chovatelku. Na pár dní jsme si však ve středu Evropy vyzkoušeli to, co je v některých zemích na světě zcela běžnou hrozbou. Jaká zvířata vám tedy mohou pořádně zkomplikovat dovolenou? Jisté je jedno – držte se od nich dál. Evoluce je vybavila nejstrašlivějšími zbraněmi: smrtelným jedem.

Mořská vosa

Když se mezi nejnebezpečnějšími zvířaty světa porozhlédneme po tom, které má na svědomí nejvíce lidských životů, možná překvapivě narazíme na takzvanou mořskou vosu. Jedná se totiž o rekordmanku v zabíjení lidí. Medúza, jejíž oficiální jméno zní čtyřhranka Fletcherova, zabila od roku 1954 minimálně 5 567 lidí. Malá mořská medúza disponuje třímetrovými chapadly, která jsou obalená jedovatými buňkami.

Tento jed zcela nemilosrdně útočí na srdce a nervový systém. Hlavní zbraní medúzy je extrémní bolest, kterou většinou nevydrží srdce. Pokud však orgány její žahnutí přežijí, většinou je bolest tak palčivá, že se oběť utopí. Pokud není člověk ihned ošetřen, smrt přichází s jistotou. Jediný způsob, jak se jejímu jedu bránit, je potápět se v potápěčském obleku. Narazit na ni můžete v pobřežních vodách od Austrálie až po Vietnam.

Vražedná homolice

Jsou krásné a není překvapením, že se jedná o jeden z nejoblíbenějších objektů fotografů, kteří se pro krásné snímky potápějí do hloubek moří a oceánů. Jde o mořské plže s krásnými ulitami, kteří nesou jména jako homolice mramorová, síťkovaná a mapová. Jejich hlavní zbraní je ostrá harpuna, kterou používají k lovení své kořisti. Ta totiž obsahuje silný jed conotoxin. Tímto jedem mohou zabít i člověka.

Ten účinkuje tak, že způsobí paralýzu svalů a obrnu bránice. O intenzitě jedu vypovídá fakt, že jediná kapka dokáže zabít až dvacet lidí. Narazit na ně můžete v teplých mořích a oceánech tropického pásma.

Smrtonoš

Už jenom obrázek štíra působí lidem zcela pochopitelný strach. Většina druhů však člověka nemůže ohrozit na životě, protože jejich jed není tak silný. Existuje však jeden druh, který o svém nebezpečí přesvědčuje jenom svým jménem. Smrtonoš je asi 10 centimetrů dlouhý škorpion, kterého můžete potkat v Turecku.

Jeho jed způsobuje nejdříve závrať, prudkou bolest, silné křeče, které člověka zcela ochromí a následně také zabijí. Přestože existuje sérum, které vás může zachránit, lidé stále po jeho bodnutí umírají. Když na smrtonoše narazíte, většinou se budete nacházet v odlehlých oblastech. Pokud tedy nebudete mít záchranné sérum po kapsách, máte smůlu.

Pavouk rekordman

Nejjedovatější pavouk světa se nachází v Brazílii. Pro svoje schopnosti se také nachází v Guinnessově knize rekordů a kuriozit, protože má na svědomí nejvíce lidských životů a jen 0,006 miligramů jedu dokáže zabít myš.

Lidé jsou jím ohrožení hlavně díky tomu, že palovčík brazilský žije často ve stejném prostoru jako lidé. V Jižní Americe se mu také přezdívá „banánový pavouk“, protože se často ukrývá v trsech banánů, takže se nedopatřením může podívat nepředpokládaně do světa.

Nepřítel australských farem

Pokud bychom měli vybrat jednoho z nejjedovatějších hadů na světě, určitě padne volba na taipana menšího z čeledi korálovcovitých. Ten disponuje takovým množstvím smrtelného jedu, které by mohlo zabít sto dospělých mužů, ale také čtvrt milionu myší. Člověk po uštknutí zemře do 45 minut, ale při včasné aplikaci protilátky může být život zachráněn.

Taipan se vyskytuje v Austrálii a protože loví hlavně myši, často se zatoulá až k farmám a jiným lidským obydlím. I díky tomu je záchranné sérum dostupné a vždy při ruce. Narazit na tohoto hada můžete také na ostrovech Nové Guineje a na ostrově Papua-Nová Guinea.

