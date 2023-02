Kdo je Dana? Kauza na TikToku připisuje Kazmovi, že stvořil Shopaholic Adel, Nerudovou i Babiše

TikTok v posledních měsících ovládla kontroverzní Shopaholic Adel, vlastním jménem Adéla Pulcová. Tu si vzal nedávno na paškál Martin Mikyska alias Mikýř, který ji s kamenným výrazem v podcastu EasyCast Jakuba Kotka vyškolil v mnoha vědomostních otázkách. Byla to prý sonda do hlavy člověka, který se rozhodl žít diametrálně jinak než většina z nás. Ptal se jí, co bylo předtím, než vznikl Vesmír. Adéla odpověděla, že bylo líp, protože nebylo tolik zlých lidí. „Měly by být legalizovány všechny druhy sýrů, nebo nenávidíš svobodu?“ ptal se Adély Mikýř. „Svoboda je v pohodě, spíš ty sýry.“

Video má na Youtube za měsíc milion shlédnutí. Jakubovi v jiné části rozhovoru zase nadšeně vyprávěla, že ráda nakupuje u Vietnamců, protože miluje Thajsko. Někdo se jí směje, někdo kroutí hlavou. Loni vznikla dokonce iniciativa srpen bez Adel. Uživatelé na sítích rušili sledování jejího profilu a hromadně ji nahlašovali. Mysleli si, že když Adel přijde o svou základnu fanoušků, přestane vydělávat a ztratí se. Pravda je, že čím větší „bizár“, tím více Shopaholic Adel vydělává.

Shopaholic Adel je fenomén

Opak byl ale pravdou. Adel pořádá pravidelné noční streamy, ve kterých zpívá, tancuje nebo odpovídá na vědomostní otázky. Jestli si uvědomuje, že si z ní dělají lidé srandu, těžko říci. Minule například nechtěla kvůli své ochraně říci, v jakém znamení zvěrokruhu se narodila, ale datum narozenin prý klidně prozradí.

Má reborn panenku, která vypadá jako živé dítě, a dokonce ji zkoušela nakojit. Překvapivě to nešlo, ačkoliv se dnes ví, že i adoptivní maminky se mohou rozkojit. Zda to jde i majitelkám panenek, těžko říci. Čas od času také tvrdí, že je ještě panna, a pak zase říká, že její Davča má „nejlepšího lofasa“.

Uživatelé TikToku rozpoutali kauzu, ve které tvrdí, že tajemná Dana je právě Adéla Pulcová, kterou Kazma stvořil, aby poukázal na to, že každý může být celebritou. Prý nemůže být skutečná a musí za tím někdo být. Tento názor se objevoval už mnohem dříve, kdy lidé s otevřenou pusou zírali, co Adéla na sítích zveřejňuje. Nejde tedy o novinku. Tajemná Dana však podnítila doslova bouři.

Kazma v pořadu Prostřeno upozornil na Touretteův syndrom

Ve videích a na webových stránkách se totiž objevují dvě čísla, která některým lidem nedají spát. Jedno je stejné jako číslo na kontejneru s autem, které Kazma kdysi zakopal a pak ho nechal celé Česko hledat. Také má jít o číslo pozemku uprostřed polí. A to druhé na sobě měla Adéla před deseti lety jako soutěžní číslo v Superstar. Dana je ale ve skutečnosti Ukrajinka Alina, která má údajně v Brně úklidovou firmu. Jakou roli v celém projektu hraje, se zřejmě ukáže za týden.

Některé Adéliny maléry však tuto teorii podle dalších vylučují. Zbavila se prý například svého morčete – a Kazma by určitě nepodporoval týrání zvířat. Navíc ti, kteří ji znají osobně, tvrdí, že taková byla odjakživa a nejde o žádnou masku. Už jednou však Kazma v Prostřeno ukázal, že na společenský problém umí ukázat bravurně. Největší televizní skandál všech dob si vzal za cíl představit širší veřejnosti Touretteův syndrom. A nepřišla na to tehdy ani produkce pořadu Prostřeno.

Jakou úlohu sehrála v celé kauze Danuše Nerudová?

Dokonce se objevily teorie, že Kazma stvořil Danuši Nerudovou. Tajemná otázka „Kdo je Dana?“ a dovětek, že nekandiduje na prezidentku, přiměl uživatele sociálních sítí pomýšlet i na tuto variantu. Neuniklo jim totiž, že jeden z členů volebního týmu Danuše Nerudové, Vilém Franěk, manžel známé influencerky Markéty Fraňkové, je členem dramaturgie Mall TV, která připravuje Mikýřovu úžasnou pouť internetem. A právě Mikýř řekl, že peníze z rozhovoru s Adélou půjdou na charitu vybranou Kamilem Bartoškem. Jak se říká v seriálu Manifest – všechno je propojené?

Těžko však říct, proč by manžel Danuše Nerudové, který čelil velké kritice kvůli partnerství v jedné z největších advokátních kanceláří u nás, svolil k tomu, že ohrozí svou kariéru kvůli zábavnímu projektu Kamila Bartoška.

Ve středu 8. února se rozhodne

Došlo i na Andreje Babiše. Ten se totiž objevil v jednom z videí Kazmy, kde řekl své legendární „sorry jako“. Kromě toho po neúspěšné kandidatuře na prezidenta řekl, že o jeho osudu rozhodne předsednictví, které bude 8. února. Mimochodem toto datum připadá na středu. A každá Kazmova One Man Show až dosud vyšla vždy právě ve středu. V kinech má dokonce běžet upoutávka na jeho nový film. Někteří předpokládají, že by mělo jít o obrovskou kauzu, která celé Česko šokuje.

Nutno však říct, že někteří se těmto teoriím jenom smějí a tvrdí, že jde o povedenou reklamu na novou streamovací službu, kterou by měla spouštět televize Prima.

Tak co Kazma vlastně chystá? A je za tím opravdu on?

