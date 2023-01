KOMENTÁŘ: Hlášení pro naše dezinformátory: Ukrajina se brání, neútočí. Jsou potřeba zbraně, ne čepice

Vojenská pomoc Ukrajině je od začátku válečného konfliktu, který 24. února 2022 vyvolal ruský agresor, klíčová. O tom není sporu. K vydatné pomoci se připojila od prvních dní ruské invaze také Česká republika, největší tíži vojenských dodávek pak nesou přirozeně USA. Ukrajina je tak nejen schopna se účinně bránit agresorovi, ale podnikat rovněž protiofenzivy a postupně osvobozovat území původně zabrané ruským okupantem.

Jsou potřeba zbraně, ne čepice

Dalo se také očekávat, že válka na Ukrajině se od jejího začátku dostane do hledáčku naší dezinformační scény, která o sobě v posledních měsících dává zvlášť hlasitě vědět. Proruští dezinformátoři v podstatě stínují prokremelské narativy, evidentní je to právě u dodávek zbraní statečně bojujícím Ukrajincům. Ladislav Vrabel, Jiří Havel a další svorně tvrdí, že dodávky zbraňových systémů eskalují konflikt, místo toho, aby státy, které poskytují Ukrajině vojenskou pomoc, apelovaly na uzavření míru. Zrádnost zmíněného tvrzení je zřetelná, jakkoliv může znít na první pohled racionálně.

Co však naše čilá dezinformační scéna říká jinými slovy?

Aby Ukrajina složila zbraně a ruský invazor zvítězil. Aby byl v podstatě ruský vpád legitimizován včetně nelegálně nabytých územních zisků. Byl by to nový Mnichovský diktát, mír z kategorie hanebných, jenž by vyhovoval toliko ruským záměrům. Proruští dezinformátoři zkrátka chtějí Ukrajinu obětovat na oltář ruského vítězství, protože to sice neřeknou nahlas, ale ve skutečnosti Vladimirovi Putinovi fandí. Vrabel a spol. vytvářejí ve veřejném prostoru záměrně pokřivený obraz, jako by to byla Ukrajina, která útočí, a nebohé Rusko se pouze brání.

Proradní vrabelovci a další: Skrytě fandí Rusku

Je ovšem na druhou stranu zřejmé, aby mohl kterýkoliv napadený stát rozvinout účinnou obranu, že k tomu potřebuje moderní zbraňové systémy, protože nepřítele čepicemi neutluče, ani jej nezažene holýma rukama. Je také příznačné, že dezinformátoři nikdy nevysloví myšlenku, že by se měla Putinova vojska okamžitě z Ukrajiny stáhnout, protože tam jsou v rozporu s mezinárodním právem a veškerými morálními zásadami.

Důvod je jasný - Vrabel a jeho zmanipulované stádečko je zcela nepokrytě orientováno na východního bratra, Západem pohrdá. Pokud by Putin zavelel se stáhnout z Ukrajiny, mír by mohl být uzavřen velmi brzy. Nepochopitelné ovšem je, proč by měla Ukrajina chtít za těchto podmínek iniciovat mírová jednání v okamžiku, kdy jsou okupována její území ruskou armádou. To by se rovnalo kapitulaci a Volodymyrovi Zelenskému by to Ukrajinci, jejichž většina chce vést obranné boje dál, prostě neodpustila.

Takže ještě jednou stručně pro naše dezinformátory zopakujme: K tomu, aby se kterýkoli napadený stát mohl úspěšně bránit vojenské agresi, potřebuje nutně zbraňové systémy, jakýkoli odpor bez nich nedává žádný smysl a rovná se kapitulaci před nepřítelem. Ukrajina si za svůj statečný boj proti ruským okupantům nezaslouží, aby ji Západ opustil, naopak je nanejvýš potřebné, aby dodávky zbraní proudily do válkou rozbité země i nadále, a to až do konečného vítězství.

