Konec ustupování ruské páté koloně? Atmosféra se ve společnosti mění, frustráti chtějí jen pozornost

Společenská, ale i politická atmosféra se v posledních dnech mění. Věci se začínají pojmenovávat jasně a zřetelně. Slova, která pronesl na společné tiskové konferenci bezpečnostních složek velitel vojenské policie generál Otakar Foltýn ukazují, že situace je vážná a že naštěstí alespoň někteří kompetentní lidé už nechtějí chodit kolem horké kaše a hledat jemné výrazy pro to, co je každému stejně jasné:

„Jsme v nejhorší bezpečnostní situaci, v jaké tento stát ve své moderní historii byl. … Rusko je Třetí říše v barvě. Je to čistě kriminální stát, který nás ohrožuje. … To, co by nás mělo spojovat, jsou naprosto jasné hodnotové postoje, které nestrpí kompromisy vůči frustrátům ani vůči těm, kteří jednají proti zájmům tohoto státu.“

Zrádci nejsou vlastenci

Část lidí putinovskému Rusku fandí nebo pro něj dokonce aktivně pracuje. Dělají to vědomě tím, že papouškují proruskou propagandu, překrucují události, relativizují ruské zločiny. Nejnověji také tak, že se snaží úplně otočit prozápadní směřování našeho státu. Na Václavském náměstí se jich na demonstraci sešlo 70 tisíc a vedla se velká debata o tom, co jsou tito lidé vlastně zač, zda běžní občané, kteří se jen bojí složenek za plyn, nebo pátá kolona Kremlu.

Odpověď přinesla další demonstrace, kterou pořádaly odbory a budiž jim ke cti, že avizovaly dopředu, že na ní nestojí o žádné proputinovské příznivce. Přišel jen zlomek lidí, přitom motiv byl stejný – boj proti chudobě. Jednoduchou úvahou lze dojít k tomu, že když se odečte proruská pátá kolona od 70 tisíc z Václaváku, zbude zhruba tak ta hrstka, která přišla Středulovi. To není moc pozitivní zjištění, ale je dobře, že to konečně vyplavalo na povrch.

Politici pracují pro Putina

Přiznejme si, že počet lidí, kteří doma drží palečky Putinovi a tetelí se blahem nad každou vypálenou raketou, která rozmetá panelák i s obyvateli někde v Charkově, je zkrátka vysoký. Pod svá křídla je houfují postavičky jako Vrobel, Rajchl a další. V horních patrech této společenské sedliny se nachází hradní sestava, Okamurovci, Trikolora, někteří poslanci ANO, komunisté, nově také senátorka Zwyrtek Hamplová a spousta dalších více či méně známých postav, které celému proudu propůjčují zdání legitimity nebo dokonce vědeckosti.

Nikdo z nich samozřejmě nikdy nepřizná, že by snad nějak fandil Putinovi. Místo toho se zaklínají blouzněním o okamžitém míru, zastavení dodávek zbraní, předání území Ukrajiny Rusku, aby byl ten mír, omluvě Putinovi a nákupu jeho plynu a mnoho dalších podobně inspirativních nápadů. Slovy o míru však jen maskují touhu po ukrajinské porážce a kapitulaci. K nějakému odsouzení ruských zvěrstev u nich dojde maximálně pod tlakem a velmi neochotně, denně chrlit Putinovské lži jim ale problém nedělá.

V případě těchto lidí nejde o nějaké názorové pomýlení kvůli dezinformacím nebo nedostatku kritického myšlení. Stranit Putinovi je v jejich případě naprosto vědomá volba. Stojí tam, kde stojí, a říkají to, co říkají, protože si to tak vybrali. Pro někoho jsou motivem peníze, pro jiného pocit vlastní důležitosti.

Podle politologa Jana Charváta jsou navíc téměř všichni excentrici, kteří chtějí na sebe především strhávat pozornost.

Země je v akutním ohrožení

Situace je jasná, každý, kdo sleduje veřejný prostor, ví, kudy vede hranice a jak je společnost rozdělená. Vraťme se ke slovům generála Foltýna. Země je v ohrožení a část obyvatel pracuje proti zájmům republiky. Salónní úvahy o tom, jak s těmito lidmi diskutovat a jak jim ještě lépe vysvětlit současnou situaci, aby opustili své kolaborantské názory, jsou naprosto pomýlené. Čas diskusí skončil. Jestliže je obhajování ruské agrese trestný čin, policie by měla konat v míře daleko větší, než jak to doposud dělá. V sázce je celý polistopadový vývoj, bezpečnost tohoto státu a jeho budoucnost. Přihlížet tomu nelze, stát se musí za své hodnoty konečně postavit se stejnou razancí, s jakou pomáhá Ukrajině.

