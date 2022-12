Zwyrtek Hamplová a Bašta exhibují vlastní hloupost a nekompetenci, ve veřejných funkcích nemají co dělat

Vidlákovy kydy, což je technik z Miroslavi Daniel Sterzik, šíří na svém kanále různé bludy a nesmysly. Jeden z nich pojednával o tom, že ČEZ vyplatil mimořádnou odměnu ve výši 60 tisíc korun zaměstnancům proto, že jsou v psychickém stresu z neustálého masového odpojování elektroměrů lidem na jižní Moravě. Maminky na kolenou prosí zlé techniky, aby jim ještě dovolily uvařit poslední oběd dětem, zoufalí důchodci se jich ptají, co mají dělat bez elektřiny. Katastrofa, hrůza, na jižní Moravě se děje něco nepředstavitelného. Vidlákův kyd zachytila senátorka Zwyrtek Hamplová a teprve tady to začíná být zajímavé. Ta totiž celou věc nejprve zveřejnila na svém Facebooku s tím, že se obrátila na ministry, aby okamžitě celou věc prověřili. Jinými slovy, šla kvůli kydu úkolovat českou vládu.

Zjistit pravdu trvá pět minut

Zkusme si na chvíli představit, že je na jejím místě někdo, kdo je ještě alespoň mírně příčetný a je schopen logicky uvažovat. Zřejmě by nad celou věcí mávl rukou, protože Vidlákovy kydy, to fakt nebude příliš věrohodný zdroj už podle názvu. Ale budiž, když už by byl natolik znepokojen, že by se v tom hodlal angažovat, zřejmě by mohl zavolat do ČEZu, kde by mu obratem řekli, že na jižní Moravě elektřinu nedistribuují, tam je území, které obhospodařuje E.ON. Opět by tady případ skončil, protože by člověk pochopil, že informace je v základu lživá. Nebo, pokud by byl důsledný, ještě by zavolal do E.ONu, kde by se dozvěděl, že počet odpojených elektroměrů v oblasti je za letošní rok nižší než loni. Opět jeden telefonát a jasná fakta pošlou celý vymyšlený příběh vidláka do kopru.

Budeme řešit i flotilu reptiliánů?

Jenže paní senátorka Hamplová ne, ta si nic neověřuje, nikam nevolá, nic si nezjišťuje, ona rovnou koná. Celou věc zveřejní pochopitelně s dovětkem, jak je celá vláda hrozná a likviduje ty nejslabší, a pak jde rovnou úkolovat ministry. Samozřejmě celá věc se během pár hodin vysvětlí a Hamplová je za totální slepici, ale to nevadí, lež už se šíří. Něco na tom přece bude, říkala to paní senátorka Hamplová. Jedovatá slina byla plivnuta, společnost zase o něco víc otrávena a rozeštvána.

Hamplová na svém konání nevidí nic špatného, prý jen chtěla, aby se celá věc prošetřila. Proboha, jaká věc? Výmysl jednoho zoufalce? Někteří lidé na internetu píší, že kolem Země krouží flotila vesmírných lodí reptiliánů, mají to jít naši ministři také prošetřit? Jen tak, pro jistotu, kdyby náhodou.

Bašta odvolá mobilizaci, válka nebude

Není to bohužel ojedinělý exces, takto v podstatě funguje celá dezinfo scéna, kdy se věci zásadně neověřují a vše se okamžitě zveřejňuje a šíří dál. Důkazem je další politický exponent tohoto tábora, prezidentský kandidát Jaroslav Bašta. Ten pro změnu zveřejnil video z útrob své limuzíny, kde s vážnou tváří sděluje, že by takovou mobilizaci odvolal na základě odstavce 62 Ústavy. Jakou mobilizaci? Jo, vy to ještě nevíte. Vidlák tuhle psal, že česká vláda provede všeobecnou mobilizaci a naše vojska pošle bojovat na Ukrajinu, kde Zelenskému už prý dochází lidi, takže se mu má pomoct. Ani pan budoucí prezident Bašta si nedal žádnou práci s ničím, že by se třeba optal na ministerstvu obrany, jestli bude mobilizace, či nikoliv. Samozřejmě by tam byl za vola, ale asi by mu odpověděli. Fakt, že si prezidentský kandidát SPD zjišťuje informace o mobilizaci a vstupu České republiky do války s Ruskem na youtube kanále s názvem Vidlákovy kydy, ho diskvalifikuje pro jakoukoliv pozici ve veřejné správě.

To samé platí i pro Hamplovou. Oba jsou nekompetentní, věří na první pohled lživým informacím, nejsou schopní si nic ověřit ani spojit do souvislostí. Také fungují jako významní šiřitelé různých nenávistných žvástů, což dělají záměrně, protože jim to u jejich voličů přináší body. Ani jeden z nich by proto neměl zastávat žádné veřejné funkce, protože na to prostě morálně ani intelektově nestačí.

Zdroj: demagog.cz, novinky.cz

