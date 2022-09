Kdo je Zwyrtec Hamplová z Václaváku? Advokátka z YouTube ve druhém kole senátních voleb

Na shromáždění na pražském Václavské náměstí burcovala Jana Zwyrtec Hamplová dav také kvůli ochraně vlasti před diktátem „nestoudných a neschopných“ ministrů Fialovy vlády. Paní advokátka, která se svým titulem velmi ráda honosí a je tak příznivci i spolupracovníky oslovována, přitom neřekla ve svém projevu vůbec nic. Nic, co by dávalo hlubší smysl, mělo jasnou vizi nebo nabízelo řešení problémů, které nyní Česko sužují.

Jana Zwyrtec Hamplová pronesla jen pár nesourodých vět, které na sebe nijak nenavazovaly a jejich výpovědní hodnota odpovídala slohové práci žáka 5. třídy na téma „Propoj různá témata do jednoho odstavce”.

Projev J. Zwyrtec Hamplové na Václavském náměstí:

„Když se skloubí od reality odtržená Evropská unie, neschopná vláda, nebo spíš vláda schopná všeho, a byznys, tak to může skončit katastrofou. Protože vás si vezmou jako rukojmí a vy to všechno zaplatíte. Proto tady dnes stojím já, protože toužím v naší zemi po normálním životě, životě v míru, v zemi, kterou důvěrně známe. A řešení není nijak složité - opřeme se o naše schopné lidi, opřeme se o zdravý rozum, životní moudrost a logiku i zdravý úsudek, nenechme si namluvit každou blbost… Chtějme důkaz jako u soudu, starejme se o naše občany, to, co tady je, jsme vybudovali my a naši předkové, a tady se to rozhazuje za naše hranice a vůbec se nás nikdo neptá, zda si to přejeme. Jde nám tu o Českou republiku, a pokud někdo říká něco jiného, tak nehorázně lže a mě to uráží. Děkuji organizátorům této demonstrace, děkuji všem, kteří jsme se spojili, abychom spojili mozky a pracovitost, vůli… Současný premiér se svou partou, která nic neumí, nás chce obětovat pro své ego, aby mu klepali na rameno za hranicemi naší republiky. Ale já chci premiéra, kterému budeme klepat na rameno tady u nás… Čím bych tak ukončila moje vystoupení? Petře, národ se ti vzepře!“

Ochrana Česka před diktátem EU

Přesto v takových řečech shledává mnoho českých občanů moudro, za které jsou ochotni se pohádat se zbytkem rodiny či blízkými přáteli. Advokátka apeluje ve svých myšlenkách, které prezentuje především na platformě YouTube, na vlastenectví a ochranu českého národa. Před čím? No přeci před diktátory z Evropské unie. Té unie, z jejíhož rozpočtu jsme podle dat Ministerstva financí ČR v roce 2019 obdrželi 97,9 miliardy korun a odvedli do něj 42,4 miliardy korun. Jenomže takové informace už populární youtuberka naslouchajícím neříká.

Jana Zwyrtec Hamplová je přesně tou osobou, která využívá nespokojenosti lidí k tomu, aby snadno manipulovala s jejich pohledem na svět. Jejími příznivci jsou ti, kdo nemají nijak vyhraněné politické postoje, možná ani nemají hluboko do kapsy a energetická chudoba jim také významně nehrozí. Jsou to lidé, kterým se prostě jen nelíbí, že Česko investuje peníze do války na Ukrajině, protože důchodci živoří a nikdo jim nepomůže nebo proto, že české samoživitelky nemají ani na jídlo pro děti. „To, co říká, dává smysl. Používá selský rozum a vidí ty věci jasně. Označují ji za manipulátorku jen proto, že říká věci, jak opravdu jsou,“ vysvětlila pro Čtidoma.cz paní Ivana K., která její kanál poslouchá pravidelně a fandí jí i v její politické angažovanosti. „Jen ať postoupí do Senátu a je tam konečně někdo, kdo bude kopat za nás a ne za cizí lidi,“ dodává.

Říká pravdu, vždyť je právnička

Sama Ivana K. přitom kamarádí roky s Ukrajinkou Olenou, nechává si od ní uklízet svůj velký dům, a spojitost s válkou zcela vytěsňuje. „To s tím nesouvisí, Putin dělá, co musí. Chrání Evropu před Američany, kteří se snaží ovládnout svět. Ukrajinci si za to mohou sami a ti, co nejsou nacisti, k nám utekli už dávno, třeba jako Olenka,“ dodává Ivana K., aniž by pro své tvrzení měla nějaké důkazy. „Ty nepotřebuju, na YouTube je takových informací plno. Ale lidi to slyšet nechtějí, radši se nechávají manipulovat Českou televizí a věří jen tomu, co se říká tam.“ Víc se o tématu bavit nechce, i když přiznává, že ve svém blízkém okolí zůstává se svým názorem osamocena. „Pořád mi někdo říká, že jsem údajně zmanipulovaná, dcera mi to vymlouvá a dokonce se i kvůli tomu hádáme.“

Jana Zwyrtec Hamplová kandiduje do Senátu jako nezávislá kandidátka. A o tom, proč uspěla například nad dosavadní senátorkou Šárkou Jelínkovou z KDU-ČSL, má jasno. Pro iDnes.cz k tomu uvedla: „Na mou stranu mohlo převážit to, že ostatní jsou přeci spíše regionálně známé osobnosti, zatímco já mám celostátní dosah. Řešila jsem řadu kauz a lidé si mě pamatují.“ Pyšní se totiž titulem Právník roku v kategorii Správní právo, je totiž přední českou odbornicí na právo územních samospráv a je také zakladatelkou právní osvěty pro komunální politiky. A právě odborné renomé jí velmi pomáhá v tom, že u lidí, jako je paní Ivana K., má důvěru. „Podívejte se na její úspěchy, je to vážená osoba. Ve svém oboru je špička, a tak by mohla být asi jen těžko lhářkou a manipulátorkou, jak ji často ti, co mají svou pravdu, označují,“ doplnila paní Ivana K. pro Čtidoma.cz.

Chytře zabalené dezinformace

Názorově patří Jana Zwyrtec Hamplová na hranu, za slovo se ale chytit nedá, na to si dává dobrý pozor. Pomáhá jí v tom právnické vzdělání a na minovém poli vlasteneckých řečí dokáže bruslit tak, že se jako dezinformátorka před soud asi nikdy nedostane. Přesto je její relativizování pravdy velmi nebezpečným fenoménem a dokáže zviklat i poměrně zdatné řečnické matadory.

Třeba ještě před prvním kolem voleb moderátora, zpěváka a producenta Petra Šišku, který s ní stanul na jednom pódiu na akci v Kroměříži. Po akci si dal na svůj Facebook fotky z akce a doplnil je komentářem: „DNEŠNÍ KROMĚŘÍŽ NA PODPORU BEZVA ŽENSKÝJana Zwyrtek Hamplová“. Přitom sám usiloval o zvolení do zastupitelstva Třince za sdružení Osobnosti pro Třinec, kdy jeho kandidátkou na primátorku byla Věra Palkovská. Ta měla ještě do dne komunálních voleb na své profilovce připnutou ukrajinskou vlajku.

Advokátka z Mohelnice má s politikou dost zkušeností, v letech 2005-2006 byla poslankyní a 16 let seděla v zastupitelstvu ve svém městě. K posměškům na sociálních sítích zavdala příčinu svou nedávnou aktivitou, kdy se chtěla kvůli tzv. Seznamu dezinformátorů, který se začal v září šířit v aplikaci Xmind, bránit hromadnou žalobou. „Pomalu vzniká myšlenka hromadné žaloby odborníků z tohoto kolujícího přehledu, aby se autor nebo autoři museli jmenovaným písemně omluvit a uhradit finanční satisfakci,“ uvedla na svém facebookovém profilu. Náš právní systém ale žádný nástroj jako hromadná žaloba nezná, což by jako renomovaná advokátka měla vědět.

Trestní oznámení na vlády

Advokátka Jana Zwyrtec Hamlpová se dostala do povědomí veřejnosti také jako neúnavná bojovnice proti vládním opatřením. Zatímco za období covidu podávala trestní oznámení na vládu Andreje Babiše, respektive na jeho ministry zdravotnictví, aktuálně už podala za sdružení ProLibertate další. Tentokrát na ministra financí Zbyňka Stanjura. A to ve věci podpisu smlouvy o úvěru 74 miliard, kterou se zavázala ČR poskytnout ČEZu.

O pár dní později zase zaujala zveřejněním seznamu svých podporovatelů, který posbírala na jednom ze setkání se svými příznivci. Seznam obsahoval celé jméno, adresu i kontakt na dané osoby, což samozřejmě nesmí dle zákona o GDPR vůbec publikovat. Ani tyto přešlapy jí ale popularitu u potenciálních voličů nesebraly a druhé kolo senátních voleb ukáže, zda se opětovně vrátí do politiky, anebo bude i nadále pokračovat v podrývání demokratických principů formou relativizace vládních kroků a tradiční politiky.

