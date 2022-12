Ruské speciální jednotky zavraždily rukojmí neznámým plynem

Rusko pod vedením Vladimira Putina je právem vnímáno jako agresor, když vyprovokovalo válku na Ukrajině. Země ale byla v minulosti terčem mnoha teroristických útoků. Tak jako od 23. do 26. října 2002 v Moskvě. Byly to tři dny hrůzy. Vyprodané divadlo na Dubrovce právě sledovalo druhé dějství muzikálu Nord-Ost, ale představení už nikdo z přítomných neviděl do konce.

Neočekávaně do budovy vtrhla skupina 40 ozbrojených Čečenců, kterým se podařilo získat přes 850 diváků jako rukojmí. Jejich požadavky byly jasné. Buď se stáhnou ruská vojska z Čečenska a ukončí se tak druhá čečenská válka, nebo všichni přítomní zemřou. Vše se vyvíjelo překvapivě dobře, až do chvíle, kdy speciální jednotky přestaly vyjednávat.

Rusko v napětí

Celé Rusko s napětím a šokem sledovalo, jak se bude celá tato tragická situace vyvíjet. Začátek byl slibný a dával lidem naději. Přestože byli Čečenci ozbrojeni zbraněmi, ale také výbušninami, od počátku projevovali snahu vyjednávat. Donutit Rusko odejít z Čečenska se rozhodla skupina 40 teroristů. Velká část z nich byly ženy, tzv. černé vdovy - tedy manželky po mrtvých čečenských povstalcích.

Velitelem ozbrojenců byl dvaadvacetiletý Movsar Barajev, synovec známého čečenského povstaleckého velitele Arbiho Barajeva.

Hned první den únosci propustili na svobodu 200 lidí, což byli převážně muslimové, Gruzínci, děti a těhotné ženy. Červený kříž a několik významných osobností se pustilo do oficiálního vyjednávání. Vyhrocených rozhovorů se účastnil zpěvák a poslanec Josif Kobzon, ale také opoziční politik Boris Němcov či novinářka Anna Politkovská.

Poslední dva jmenovaní byli později zastřeleni. Anna Politkovská známá díky svým kritickým reportážím z Čečenska byla zavražděna v roce 2006 a Boris Němcov jako hlasitý odpůrce Vladimira Putina byl zastřelen v roce 2015. Tyto osobnosti si k rozhovorům vybrali samotní teroristé. Vůdce celé této akce byl dvaadvacetiletý Movsar Barajevo.

Záchranná akce se proměnila v tragédii

Situace gradovala až do osudného okamžiku, který nastal 26. října nad ránem ještě ve chvíli, kdy venku vládla tma. Speciální jednotky spustily akci po výhrůžce, že když Rusko nesplní jejich požadavky, začnou popravovat rukojmí. Způsob, kterým byla záchranná akce provedena, však znamenal totální tragické fiasko.

Do vnitřních prostor divadla byl skrze ventilaci vpuštěn neznámý druh plynu, který měl uspat či utlumit reakce přítomných teroristů. Po půl hodině vtrhly protiteroristické jednotky dovnitř a proběhlo několik přestřelek. Celá budova byla osvobozena za více jak hodinu. Teroristé byli údajně všichni zneškodněni a začala tak následná evakuace rukojmích a desítky sanitek je odvážely do nemocnice.

Většina z návštěvníků divadla byla doopravdy zachráněna a nejdříve se hovořilo o pár desítkách mrtvých. Postupně se však číslo rozrůstalo a šokující je hlavně fakt, že všichni zemřeli v důsledku zmiňovaného plynu.

Zatajování a vyšetřování

Zemřelo tak celkově až 130 lidí jen inhalací tohoto neznámého plynu. Zatajování této látky také nepomohlo v rámci ošetřování zraněných. Lidé tak umírali kvůli špatně vedené léčbě, která způsobovala fatální chemické reakce v těle pacienta. Vážné zdravotní komplikace se nevyhnuly ani těm, kteří celou tragédii přežili. Až 640 lidí z divadla muselo zůstat dva dny v nemocnici.

Celý průběh akce byl tak zcela pochopitelně kritizován za způsob, jakým byl proveden. Hlavní problém kromě špatné evakuace zraněných bylo hlavně použití neznámé chemické látky. Počet obětí může být dokonce o něco větší, ale celý případ je zahalen dekou mlhavých informací.

V rámci toho vzniklo i několik konspiračních teorií o tom, že celý teroristický útok Čečenců byl řízen z Ruska a vrcholní představitelé včetně Vladimira Putina o všem moc dobře věděli. Pravda však nezmění nic na faktu, že jedno muzikálové představení se proměnilo v horor.

Zdroj: Česká televize, CNN

