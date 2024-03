Kdy zemřete? Zeptejte se umělé inteligence, její výpočty jsou děsivě přesné

Dostali byste odvahu umělé inteligenci takovou otázku položit? Mnoho z nás patrně ne, protože to, co nás drží při životě, je právě ten fakt, že nevíme, kdy skončí. Jakmile se dozvíme, že zbývá už jen 10 325 dnů, budeme si do tohoto data pamatovat každý den a odečítat a odečítat. Kdo by se z takového čekání na jeden jediný, zato ale s velkou pravděpodobností ten skutečně poslední den nezbláznil?

Šest milionů „vzorků“

Jak to vlastně umělá inteligence zvládá? Vědci pro její učení využili data šesti milionů Dánů, u nichž pak ve své studii porovnávali nejen věk, ale také sociální podmínky, ve kterých žili, zdravotní stav, a to včetně úrazů, pracovní pozici, spokojenost v rodině a spoustu dalších faktorů. Právě tyto skutečnosti totiž – ať chceme, nebo ne – ovlivňují délku našeho života. Když se takových údajů chopí správně postavený algoritmus, může potom na základě nově vložených informací s velkou přesností určit, jak dlouho může tělo ještě vydržet při životě.

Systém zajímá vše o vašem životě

Program je pojmenován Life2vec a jeho prostředím pro komunikaci s tazatelem je ChatGPT. Prostřednictvím otázek se systém dozví základní údaje o životě člověka, kterého zajímá třeba to, zda se ještě má pustit do stavby domu, nebo raději cestovat, aby do smrti stihl prozkoumat neznámé končiny. O tom, zda se dožijeme padesáti, nebo třeba sta let, rozhoduje podle dosavadních výsledků rozsáhlého výzkumu (ne příliš překvapivě) celkový zdravotní stav, počet a závažnost úrazů, u žen například obtížnost a počet porodů, ale také výdělek, spokojenost v zaměstnání, ochota sportovat nebo naopak nadváha či záliba v cigaretách, uvádí například server newe5cleveland.

Neskutečná přesnost

A s jakými výsledky se účastníci doposud pouze testovacích výzkumů mohli setkat? Někdo by se mohl radovat, jiný by se propadl do depresí. Nicméně nástroj prozatím není k dispozici veřejnosti, a to přesto, že jeho přesnost se blíží k neuvěřitelným 80 % v rámci testované šestimilionové skupiny ve věkovém rozmezí od 35 do 65 let. Data byla do nástroje zadávána v letech 2008 až 2016, proto je možné bohužel v mnoha případech porovnat čas předpokládané vypočítané délky života a skutečného data úmrtí. Právě z tohoto porovnání plyne jen těžko pochopitelná shoda.

Bude jednou taková aplikace skutečně volně dostupná veřejnosti? A chtěli bychom to vůbec?

