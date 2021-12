Kutíte, nebo radši mlsáte? Spojte to! Nářadí z čokolády je hit

Jsou Češi více národem kutilů, nebo čokoládových gurmánů? Podle letošního průzkumu, reflektujícího nedostupnost řemeslníků kvůli pandemii, se cítí být kutily plných 58 procent lidí v Česku – tedy celé dvě třetiny! A rozhodně to není jen záležitost mužů – i ženy rády sáhnou po nářadí a pustí se do zvelebování bytu, domu či zahrady.

A jak jsme na tom s čokoládou? Za rok se jí u nás sní neuvěřitelných 60 tisíc tun. To vychází na 6 kilogramů na hlavu ročně. Je to hodně, nebo málo? Ve srovnání s největšími konzumenty – Švýcary – jsme na polovičních číslech, nicméně těžko někdo zpochybní, že si titul milovníků čokolády také zasloužíme.

A proč klademe zdánlivě nesouvislá témata vedle sebe? Inu, blíží se Vánoce, a to je čas, kdy jak prodejci čokolády, tak obchodníci s nářadím zažívají pravé žně. My se ale zaměříme na nový hit, který si získává srdce jak kutilů, tak čokoládových gurmánů: představujeme dárkové sady čokoládového nářadí. Ale pozor, nejedná se o žádné primitivní imitace typu čokoládová figurka nebo šiška na stromeček. Společnost Čokolandia otce a syna Pospíšilů vyrábí parádní kousky, vymazlené do posledního detailu, které ani nejzkušenější kutil nerozezná od originálu dříve, než si na ně sáhne – nebo se do nich s chutí zakousne.

Čokoláda s duší. Dárek vyjadřuje dárce i obdarovaného

Těžko hledat tradičnější dárek, než je čokoláda. Tady ale opravdu nemluvíme o tabulce či bonboniéře. Každý kousek z Čokolandie je ruční práce. Pospíšilové si zakládají na tom, že z čokolády dokážou vyrobit prakticky cokoli – třeba saxofon, knihu, telefon nebo i celé auto v životní velikosti. Díky vlastním formám si troufají na jakýkoli předmět. Zdaleka největší zájem ale už několik let po sobě registrují právě u čokoládového nářadí. „U luxusních čokodárků jde nejen o precizní imitaci originálů, doslova o každý detail, ale také o to, abychom zachytili osobnost obdarovaného. Dárek by ho měl nějak vyjadřovat, reprezentovat. Takovým dárkem dáváte najevo, že vám na obdarovaném velmi záleží, že ho dobře znáte a rozumíte mu. Snad právě proto jsou sady řemeslného nářadí tak oblíbené, protože Češi prostě jsou a budou národem kutilů,“ vysvětluje obchodní ředitel Čokolandie Kryštof Pospíšil. „Objednávají je u nás jak firmy pro své obchodní partnery, manažery i zaměstnance, tak také rodinní příslušníci pro své milé. Ve všech sociálních vrstvách najdeme kutily a kutilky.“

Tradice a fortel. Rodinná firma vyrábí luxusní dárky z čokolády

Kdo jiný než kutil ocení řemeslnou poctivost a tradici? Stojí proto za zmínku, že firma Čokolandia vyrábí luxusní dárkové předměty z pravé čokolády již několik let. Na začátku byla inspirace v Itálii, což je země zaslíbená jak gurmánům, tak esteticky dokonalým výrobkům – a samozřejmě skvělé čokoládě. „Kamarád dodával do Česka italské zboží, mezi nimi i čokolády. Tehdy jsem poprvé uviděl montážní klíč z čokolády. Ta myšlenka se mi okamžitě zalíbila. Začali jsme prodávat na festivalech a trzích, ale něco tomu chybělo. Nebylo to naprosto přesné jako originál, a já jsem začal hledat cest, jak to vytvořit tak, aby to bylo k nerozeznání od skutečného nářadí,“ vypráví Andrej Pospíšil, jednatel firmy.

Vyrobili si tedy vlastní formy, jejichž vývoji věnovali mimořádnou pozornost. „Říkali jsme si, že pokud budeme vyrábět různé klíče, nesmějí být jen napodobeninou originálu, ale naprosto dokonalou kopií. Aby opravdu nikdo nepoznal, že jde o čokoládu, dříve než si sáhne,“ vysvětluje Kryštof Pospíšil. Komunikovali dlouho a pečlivě s koncovými zákazníky, sbírali podněty a promítali vše do nové produkce. Dnes mají přes tisíc modelů, což z Čokolandie činí jednoho z největších výrobců s daným sortimentem na světě. Čokoláda na výrobu luxusních dárků pochází z ekvádorských bobů a je zcela bez laktózy. „Používáme čokoládu, která obsahuje 58 procent kakaa, díky tomu není ani příliš sladká, ani příliš hořká. Klasická dilema mléčná, nebo hořká čokoláda tedy pak nemusíme řešit a pochutnají si všichni,“ uzavírá Kryštof Pospíšil.