Luxusní dárek pro sběratele: Zlatý model kabrioletu Horch má velké charisma

Automobily značky Horch

V Německu má výroba automobilů dlouhou tradici, i co se týká produkce luxusních vozů, určených pro klientelu z oblasti vyšších společenských vrstev. Již v roce 1899 založil August Horch v Ehrenfeldu u Kolína nad Rýnem svoji první firmu na výrobu automobilů - později ji přestěhoval do Reichenbachu a v roce 1904 do Zwickau. V roce 1909 pak založil firmu Audi Automobilwerke GmbH, která se v roce 1932 sloučila s firmami DKW, Wanderer a Horch - vznikla tím společnost Auto Union. V rámci znárodnění průmyslu po vzniku Německé demokratické republiky se ze závodu ve Zwickau stal výrobce vozů značky Sachsenring a po několika letech se rozběhla produkce malých osobních automobilů značky Trabant. Dnes lze ve Zwickau navštívit muzeum A. Horcha.

Pro stranické bosse i armádu

Pod značkou Horch byly prakticky po dobu 40 let vyráběny automobily různých typů. Mimo jiné ale i luxusní limuzíny, které byly využívány bohatou klientelou, podnikateli, bankéři a vládními představiteli - především v Německu, ale i mimo něj.

Po nástupu nacistů k moci se vozy Horch staly jednou z nejpoužívanějších značek vysokých stranických bossů i armádních velitelů - vedle vozů Mercedes-Benz, Maybach, BMW, Opel, ale také například vozu Škoda Superb. Jedním z nejoblíbenějších se stal luxusní kabriolet Horch 853, který se vyráběl v letech 1933 - 1940, měl osmiválcový motor o objemu 4 944 cm3, výkon 100 k (74 kW) a dosahoval rychlosti až 140 km/h.

Investiční zlatý model

Luxusní kabriolet Horch 853, vyrobený v měřítku 1:87, je v současnosti ke koupi jako investiční model pro ty, kdo chtějí vnést do svých ekonomických úvah i trochu zábavy a hravosti. Ve sběratelské vitríně i na kancelářském stole se takový předmět skvěle vyjímá. Model je zhotoven převážně ze 14karátového zlata; světla modelu tvoří vepředu diamanty a vzadu krvavě červené rubíny. Skládací střecha, sedadla, mřížka chladiče a nárazníky jsou vyrobeny z bílého zlata. Technologické zvládnutí této výroby zahrnuje mnoho desítek let zkušeností; modely jsou navíc vyráběny pouze ve velmi omezeném množství - v číslovaných limitovaných edicích. Je samozřejmé, že model, zhotovený ze vzácného kovu, je dodáván v příslušně reprezentativním balení, obvykle v dřevěné etuji.

Možnosti současné výroby

Od dřívějších hraček se vývoj v oblasti produkce modelů za sto let posunul k nebývalým možnostem, které skýtá zvládnutí nových technologií, jako je tlakové lití, metoda laser-cut (vypalování laserem) nebo 3-D tisk. Díky tomu byly přepracovány mnohé díly, z nichž se modely dříve vyráběly - přibyly řiditelné nápravy, mnoho drobných detailů, otevírací kapoty, pod nimiž jsou viditelné části pohonného soustrojí, automobilové modely se osazují pneumatikami mnohem modelovějšího vzhledu než dříve atd. Rozšířila se také nabídka barevných variant. Stále se experimentuje s novými možnostmi a vývoj nepřestává pokračovat. Sběratelské modely - včetně těch investičních - zahrnují tedy již dlouhou dobu jedno z úspěšně se rozvíjejících odvětví, o něž zájem zákazníků nepolevuje.