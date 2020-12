Mikulášská tradice, ze které jde strach. Šílený Krampus a francouzský masakr

Začneme ale od začátku. Svatý Mikuláš je jedním ze světců, o němž víme tolik, že by se to za nehet vešlo. Žil prý někde v Malé Asii kolem roku 300 a už jako mladík se stal biskupem na území dnešního Turecka. Při slibu chudoby měl rozdat všechen svůj majetek chudým, a to převážně sirotkům. Když propuklo pronásledování křesťanů, byl zajat a krutě mučen.

Jako jeden z mála přežil a celý život prý věnoval obdarováváním ostatních. Nejznámější historka je asi ta o tom, jak daroval třem chudým dívkám z vlastních úspor na věno, a díky tomu se z nich nestaly prostitutky.

K jeho oblíbeným zvykům prý patřilo hodit drobnou minci do střevíců - odtud tradice "mikulášské punčochy". Křesťané později označili datum jeho úmrtí 6. prosinec, kdy slavila svůj svátek pohanská bohyně Diana.

Chtěli tím toto datum naplnit novým významem a lidi odvrátit od pohanské víry. Mikuláš se tak po smrti stal blahoslaveným ochráncem chudých, patronem zajatců a námořníků. V Evropě se stal jeho kult populární po roce 1000, kdy se v jeho osobě promítly zbytky germánského mýtu o Odinovi.

Jak se kde slaví

Se vším prý začali maloasijští námořníci, kteří na 6. prosince házeli v přístavech drobné dárky.

Vše pokračovalo později mikulášskými trhy, mikulášskými průvody a rejem různorodých masek ďáblů, nestvůr a maškar, až po návštěvy Mikuláše v rodinách.

Ďábelský doprovod

Nejstarším doprovodem byl jakýsi Krampus, rohatý ďábel, který především v Německu v předvečer svátku pobíhal v ulicích a děsil děti. V dnešním Německu je známější Ruprecht, pacholek, postava zlého protějšku Mikuláše, který vyhrožuje řetězy a metlami.

V Holandsku chodí vlámský Sinterklaas doprovázen Černým Petrem, který připomíná maurského služebníka, jehož si v minulosti španělská šlechta pořizovala na špinavou práci. Sinterklaas přijíždí prý ze Španělska (kam vykonal nutnou cestu pro granátová jablka a pomeranče) již první sobotu po 11. listopadu a až do 5. prosince navštěvuje nemocnice, školy, ale i obchodní centra.

Ve Finsku na úpatí hory Korvatunuri žije Joulupukk, který shromažďuje na lístečkách prosby všech dětí světa a s pomocí roty skřítků plní vánoční přání.

V Polsku navštěvuje děti vprostřed noci 5. prosince Mikolaj a vedle sladkostí naděluje i knížky a menší hračky. Vrací se zpět s nadílkou 24. prosince. Často ho doprovází čert nebo sněhová vločka.

Ve Švýcarsku si zase potrpí na vousatou postavu v dlouhé černé kápi s metlou připomínající bezdomovce zvané Schmutzli.

Francouzský masakr

Asi nejbrutálnější doprovod má francouzský Saint Nicolas, který chodí jen v okrajových částech Francie, a to v Alsasku a Lotrinsku, které v minulosti patřily pod jiné státy. Jmenuje se Père Fuettard, "otec biče". Je to trojnásobný vrah dětí, kterého měl Mikuláš napravit. Teď chodí společně se světcem a bičuje neposlušné děti.

Poslední dobou vytlačuje Mikuláše americká postava Santy Clause, který se do USA dostal z Holandska ze Sinterklaase. Největší oblibu si však dostal až ve 20. století, snad i zásluhou rudolícího Santy v barvách Coca Coly.

