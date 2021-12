Modelka udělala kvůli pěkným fotkám šílenou věc. Tohle prostě hlava nebere

Příběhů o tom, co všechno jsou lidé schopni udělat v touze po lepších fotkách, už bylo napsáno mnoho. Přesto některé nápady nepřestávají šokovat. Leopardice Troja a samec Paris kdysi zazářili ve slavné reklamě na Panasonic, později byli přesunuti do výběhu v Sasku-Anhaltsku.

Jizvy zůstanou navždy

To ovšem neznamená, že by se z nich stali domácí mazlíčci. Když Troja zaútočila na modelku, probudily se v ní všechny pudy. Kousla ji do tváře, ucha a hlavy. Jessica ztratila vědomí a byla letecky transportována do nemocnice, kde se podrobila operaci. Ta jí sice zachránila život, následky v podobě ošklivých jizev však zůstanou navždy.

Na sociálních sítích se okamžitě objevily zprávy, že šelmy jsou na svobodě. „Pro obyvatele neexistuje žádné nebezpečí, zvířata neutekla,“ vysvětloval mluvčí burgenlandského okresu Steven Muller-Uhrig zvěsti, že se snad šelmy pohybují v lidmi obydlených místech.

Zkušená cvičitelka zvířat

Policie nyní vyšetřuje, kdo další byl při focení a jaká bezpečnostní opatření byla přijata. Muller-Uhrig k tomu dodal, že v Sasku-Anhaltsku není k chovu leoparda třeba žádného zvláštního povolení.

Majitelka Troji Brigit Stache se jako trenérka zvířat živí dvacet let a má všechny potřebné licence. Nyní je však vyšetřována kvůli ublížení na zdraví z nedbalosti spolu s dalšími lidmi z farmy. Úřady dokonce uvažují o tom, že ženě odeberou oprávnění provozovat zvířecí "domov důchodců". V jejím zařízení žije zhruba 135 zvířat.

