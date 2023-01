Motivační horoskop na pátek 6. 1. 2023: Váhy si konečně splní sen, Ryby čeká povýšení

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Věci se dávají do pohybu a vy už teď cítíte, že vaše energie sílí. Ačkoliv vás večer mohou s partnerem překvapit konflikty kvůli maličkostem, těžkou hlavu si s tím dělat nebudete. Berte to jako výzvu k opětovnému startu. Jednoduchá večerní setkání vám teď budou dávat smysl.

Šťastná hodina: 12:16

Šance na lásku: 22 %

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Dnes budou vaše vztahy s rodinou obzvlášť vřelé. Potěší vás pozvání na večerní skleničku nebo divadelní představení. Lákat vás naopak nebude bar či diskotéka. Samota dnes nebude nic pro vás, máte chuť si popovídat, ne ale mlčet.

Šťastná hodina: 18:01

Šance na lásku: 81 %

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Dnes se zaměříte na realizaci svých projektů. Chce to nový diář nebo poznámkový blok, kam si budete zapisovat své myšlenkové mapy. I přes velkou motivaci se někteří dnes mohou cítit trochu na dně. Pomůže vám hudba, horká vana nebo oblíbená kniha.

Šťastná hodina: 10:14

Šance na lásku: 75 %

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Dnes se můžete cítit špatně kvůli něčemu, co jste udělali v minulosti. Vaše hlava se drží zpátky a nedovoluje vám nechat špatné myšlenky jít. Berte to jako zkoušku a příležitost. V každé situaci se dá najít něco dobrého.

Šťastná hodina: 13:07

Šance na lásku: 51 %

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Romantická nálada vás přiměje trávit čas s přáteli či partnerem. Bez ohledu na to, kolik máte doma povinností, se zkuste odvázat a pořádně si to užít. Pokud jste totiž nezadaní, do života by vám mohly vstoupit nové možnosti seznámení.

Šťastná hodina: 12:01

Šance na lásku: 72 %

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Dejte si dnes pozor na nevěru! Snadno byste podlehli chvilkovému vzplanutí, které se zdá být natolik atraktivní, abyste kvůli tomu ohrozili svůj stabilní vztah. Jsou i jiné možnosti, jak vylepšit váš milostný život bez lži.

Šťastná hodina: 21:01

Šance na lásku: 31 %

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Splňte si to, po čem toužíte. Neváhejte už ani minutu. Vaše duše skrývá velkou odvahu, kterou jste doposud nevyužili k tomu, aby váš život nabral spád. Zbytečně dnes ale neponocujte. Mohli byste si tak významně poškodit imunitu.

Šťastná hodina: 09:01

Šance na lásku: 41 %

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Nenechte se dnes vyprovokovat k hádce. Ačkoliv máte pocit, že je v sázce vaše čest, lepší bude nechat dnes ústa zavřená. Raději si dejte dobrou večeři, zajděte si na procházku nebo zavolejte svým přátelům. Svět je tolik barevný!

Šťastná hodina: 08:02

Šance na lásku: 81 %

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Pokud zvládnete svou práci dnes dříve, pozvěte partnera do kina nebo něco dobrého. Budete mít šanci si popovídat a vyřešit, co vás už dlouho trápilo. Nepodnikejte však žádné přehnané kroky. To by vás mohlo mrzet.

Šťastná hodina: 11:17

Šance na lásku: 32 %

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Vypadá to, že nemáte čas ani na pořádnou dovolenou, kterou jste už loni plánovali. Na druhou stranu vám to vynahradí spokojenost rodiny, která teď společně funguje zkrátka na jedničku. Uvažujte nad tím, co vám dělá radost. Na co se teď chcete zaměřit?

Šťastná hodina: 18:02

Šance na lásku: 62 %

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Dnes budete mít energickou a asertivní povahu. Jste přirozeným vůdcem, který bude přitahován k mocenským pozicím. Budete zvědaví a své nápady sdělíte ostatním. Ty by však nemuseli mít pochopení pro změny, které se kolem vás teď dějí.

Šťastná hodina: 16:01

Šance na lásku: 51 %

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

S úžasným nápadem přijdete jako první. Šéf to ocení a zřejmě vás povýší! Nebude to hned, do konce jara by to ale klapnout mohlo. Zlepšíte tak svou finanční situaci, která je zcela tristní a nemá nic společného s tím, jak byste opravdu chtěli žít.

Šťastná hodina: 13:18

Šance na lásku: 81 %

