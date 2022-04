Muž odhalil, proč mají bundy popruhy na ramenou. Lidé byli v šoku

Už jste se někdy zamysleli nad tím, kde se vzaly malé ramenní popruhy na vaší bundě nebo kabátu? Celá řada z nás je přesvědčena o tom, že jsou tam jen proto, aby bunda zkrátka jen dobře vypadala, to je ale velký omyl.

Ve skutečnosti plní, nebo by měly plnit, také praktickou funkci.

Sidney Raz je hrdým majitelem křiváku, který je jedním z nejznámějších typů bund s ramenními popruhy. Na sociální síti sdílel video, ve kterém vysvětluje, k čemu tato praktická vlastnost jeho bundy ve skutečnosti slouží. Zároveň se ale přiznal, že o tom také donedávna nevěděl, aby šokované sledující alespoň trochu uklidnil.

„Tak, tohle je něco, co jsem nevěděl až do mých 30 let. Zjistil jsem, proč má moje bunda tyhle malé popruhy. Nejsou tam jen pro okrasu!“ uvedl ve videu.

„Původně byly navrženy tak, aby zabránily sklouznutí batohů, vaků na střelivo nebo bajonetů z ramene,“ pokračoval.

Ve videu influencer tuto funkci okamžitě vyzkoušel na své tašce přes rameno. Ramenní popruh na straně s cvočkem uvolnil, vložil do nej popruh své tašky a zase ho zavřel. Výsledkem byl naprosto nadšený. Na videu demonstroval, že taška se nyní z jeho ramene opravdu ani nehne, a to ani když za popruh zatáhne.

„Zlato, zkus mi tu tašku vzít!“ zvolal nadšeně na svou partnerku na konci videa a vybízel ji tak k, zdá se, nemožnému úkonu.

Prostor pod videem se plnil šokovanými komentáři, celá řada sledujících se rozhodla tento tip začít používat.

„Já mám s udržením tašky na rameni velký problém, tohle je dokonalé řešení!“ napsal jeden z fanoušků.

