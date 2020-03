Nákupy bez placení: Amazon otevírá obchod budoucnosti, místo peněz mobilní aplikace

V roce 2018 otevřela společnost Amazon několik poboček malých večerek, kde je možné nakoupit nejen bez hotovosti, ale také bez použití platební karty. Zákazník může jen vejít do obchodu, vybrat si produkty, které si přeje koupit, a následně odejít - nemusí se přitom vůbec zajímat o žádné placení na místě.

Tento projekt se setkal s obrovským úspěchem a na základě velkého zájmu veřejnosti se firma rozhodla převést koncept obchodů do zcela jiných rozměrů. V únoru letošního roku tak v Seattlu otevřela svůj první supermarket budoucnosti.

Jak takový nákup probíhá?

Zákazník musí při příchodu do supermarketu nejprve naskenovat QR kód ze své aplikace Amazon Go, což mu umožní vstup do nákupní zóny. Od této chvíle je veškerý jeho pohyb monitorován stovkami kamer a senzorů, které za pomoci umělé inteligence dokonale rozpoznají, které produkty byly tímto zákazníkem z regálu odebrány (a případně také vráceny zpět).

Vybrané položky se okamžitě ukládají do virtuálního nákupního košíku v aplikaci, díky čemuž může zákazník po dokončení nákupu z obchodu zcela klidně odejít, a to bez nutnosti placení. Aplikace si totiž následně platbu automaticky strhne z jeho Amazon účtu.

Obchod bez kas, ne však bez zaměstnanců

Ačkoliv by se to tak mohlo zdát, Amazon se tímto nesnaží minimalizovat lidský kontakt mezi zákazníky a zaměstnanci obchodu (byť by si takový koncept jistě získal srdce mnoha mileniálů). Cílem společnosti je pouze zbavit zaměstnance ne zcela nutných aktivit, přesměrovat veškerou jejich pozornost přímo na zákazníka a zajistit tak skvělý zákaznický servis.

Odstranění kas nabízí zaměstnancům možnost více se soustředit na vítání zákazníků, doplňování regálů a zodpovídání otázek nakupujících. „Jednoduše jsme jen pozměnili to, jakým způsobem naši spolupracovníci tráví svůj čas v práci tak, abychom mohli našim zákazníkům dopřát příjemnou zkušenost,“ uvedl Amazon ve svém prohlášení.

Inspirace pro ostatní

Od otevření prvních večerek v roce 2018 se o podobné technologie začaly zajímat také některé evropské společnosti. V České republice je tak například možné v obchodech Tesco zaplatit u speciálních kas pouze pomocí aplikace a vašeho chytrého telefonu.