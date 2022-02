Záplavy a bouře budou nepředstavitelné. Za pár let se má hladina oceánu zvednout až o metr

Nová zpráva obsahuje nejaktuálnější, dlouhodobé prognózy zvýšení hladiny moří pro všechny Spojené státy a teritoria. „To, co dnes uvádíme, je historické,“ řekl správce NOAA Rich Spinrad během tiskové konference. „Vědecké poznatky jsou zcela jasné a to znamená, že je nejvyšší čas přijmout opatření k řešení této klimatické krize. Je důležité zdůraznit, že tato zpráva podporuje předchozí studie a potvrzuje to, co jsme věděli celou dobu. Hladina moří se nadále zvyšuje velmi znepokojivým tempem a ohrožuje to komunity po celém světě,“ doplnil ředitel NASA Bill Nelson.

Zpráva je aktualizací té z roku 2017. Je to vůbec poprvé, kdy vědci předpovídají hladinu moří jen na 30 let dopředu. Dřívější zprávy zkoumaly pouze dopady globálního oteplování na oceány v delším časovém horizontu. NASA je změnami klimatu tak znepokojena, že v příštích deseti letech hodlá postavit pět velkých observatoří zaměřených na klimatické změny.

Eunice je jen ukázka

Zpráva byla předána prezidentu Bidenovi a dalším politikům, ale je otázka, jestli tato opakovaná varování někdo skutečně řeší. Podle odborníků přitom vzestup hladiny o jeden metr znamená zatopení rozsáhlých území nejen Spojených států, ale i jinde po světě. Pod hladinou by skončila velká část Kalifornie nebo třeba New Yorku.

Z laického pohledu se zdá jeden metr jako ne až tak děsivé číslo, ale ve skutečnosti je to opravdu zlé. Navíc změny klimatu budou doprovázet silné bouře, hurikány a tornáda, což jsou jevy, jejichž zvýšený počet vidíme už nyní. Momentálně se s extrémní bouří Eunice potýká Velká Británie, kde vítr například strhl střechu O2 arény v Londýně, velmi silné větry vanou celou západní Evropou. S postupující změnou klimatu bude těchto jevů přibývat a společně s vzestupem hladin oceánů mohou znamenat doslova smrtící koktejl.

„Tato zpráva je pro Spojené státy budíčkem, ale je to budíček, který má i svou světlou stránku. Poskytuje nám informace potřebné k tomu, abychom mohli jednat hned a co nejlépe se připravit na budoucnost. Bude zapotřebí nás všech - vlády, podniků, akademické obce, občanů - abychom v budoucnu něco změnili,“ zakončil tiskovou konferenci Nelson.

Zdroj: livescience.com

