Nejnebezpečnější chemikálie na světě: Botulotoxin, VX, sůl, nebo obyčejná dezinfekce?

Botulotoxin. Látka VX, vyvinutá jako chemická zbraň britskou armádou. Fluorid chloritý. To jsou jen tři příklady opravdu velmi nebezpečných chemických látek. Ale co když se na to díváme ze špatného úhlu pohledu a nebezpečí číhá v běžně dostupných prostředcích, které používáme v domácnostech? Pojďme si to tedy rozebrat a zjistit, odkud nám vlastně nebezpečí hrozí.