Nejžhavější trendy v pánských bundách na jaro – vyberte si ten správný model pro vás

Jaké modely jarních svršků budou letos v kurzu?

Letos pofrčí denimové pánské bundy a také tzv. bombery. In budou také kožené nebo koženkové bundy pro muže. Na jaro můžete vybírat pánské lehčí bundy bez podšívky. Také však můžete vybírat ještě bundy s podšívkou, které se označují zejména jako přechodové. V módě budou zejména prošívané bundy s logem. Poslouží vám tedy na přechod ze zimy do jara. In budou v letošní sezóně také jarní prodloužené pánské bundy. Vsadit můžete na kousky v tzv. oversize provedení. Ty budou slušet zejména mužům s vyšší postavou. Nízké pány by tento model pánské bundy zbytečně opticky rozšiřoval a také snižoval. Tomu se budete chtít určitě vyhnout. V kurzu budou na jaře i pánské bundy s kapucí. Tady si přijde na své každá trendy muž.

Jak vybrat střih pánské jarní bundy a co velikost?

Jarní bundu by měli muži vybírat i podle střihu. Ten by se měl přizpůsobit typu vaší postavy. Pánové s nějakým tím kilem navíc mohou volit jarní bundy v regular fit nebo v relaxed fit střihu. Tyto modely jsou volnější a mužům tak poskytnou vysokou míru komfortu za každé situace. Mužům s normální nebo se štíhlou postavou zase budou slušet pánské jarní bundy v slim fit provedení. Ty vás obepnou a dokonale tak vyrýsují vaše křivky. Velikost pánské bundy volte za pomoci klasického krejčovského metru. Na e-shopu se řiďte obvodem vašeho pasu, hrudníku a boků. Naměřené údaje vždy porovnejte s velikostní tabulkou vybraného výrobce. Různé módní značky mají totiž nuance v číslování. Díky správnému měření a porovnávání se snáze vyhnete nechtěným reklamacím.

Jaké barvy, motivy či dekorativní prvky vám budou slušet na jarní pánské bundě?

Chcete-li, aby byl váš outfit vyšperkovaný do posledního malého detailu, bude to chtít obstarat si jarní bundu v trendy barvách či vzorech. Zapomínat bychom neměli ani na dekorativní prvky. V letošní sezóně budou hrát prim především přírodní a pastelové tóny barev. Hnědá, zelená i krémová pánská jarní bunda tak bude letos dobrou volbou. Vsadit můžete letos i na černou a bílou klasiku. Černá i bílá jsou barvy univerzální, které z módy nevychází. Jejich výhodou je i to, že bundy v černém a v bílém provedení muži lehce sladí i s dalším pestrobarevným oblečením nebo s oděvy se vzory a s motivy. Vzory a motivy se mohou objevit také na vaší pánské jarní bundě. In budou ty abstraktní a zvířecí. Letos na jaře můžete zůstat věrní i kostkám či pruhům. Ty se do módy opakovaně vrací a právě teď je čas na to, abychom je oprášili. Co se týče dekorativních prvků, budou v módě nejrůznější zdobené kapy či kovové cvočky. Ty mohou muži na bundě vkusně sladit i se svými dalšími šperky, jako jsou hodinky či prsteny. Na trendy jarních bundách pro pány se může objevit i potisk.