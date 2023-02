Nouhaila Mahider překvapila své fanoušky na TikToku: Nabídla jim fascinující podívanou

Nouhaila Mahider na svém profilu na sociální síti sdílela příspěvek, který se téměř okamžitě stal hitem. Svoje sledující totiž naprosto šokovala. Ve zveřejněném videu mohli vidět, jak Nouhaila vypadala, když jí bylo o několik let méně, v kontrastu s její aktuální vizáží.

Žena jde ve stopách Nadi Urbánkové

Dříve byla podle svých slov „ošklivá“ a také se tak cítila, chybělo jí sebevědomí a rozhodla se s tím něco dělat. Nouhaila se údajně jednoho dne probudila a zkrátka toho měla dost. Rozhodla se změnit svůj vzhled od základů. Dříve měla tato tmavovlasá kráska vlasy odbarvené na blond. To jí ale kadeře velmi zničilo a jejímu celkovému vzhledu to rozhodně nijak nepřidalo.

Na první fotce je dívka vyfocena bez make-upu, s obrovskými plastovými brýlemi, které by jí mohla závidět i zesnulá Naďa Urbánková. Na obličeji neměla žádný make-up a nejspíše se jednalo o snímek pořízený v době, kdy byla Nouhaila ještě v pubertě. Od puberty se sice člověk může změnit poměrně hodně, ale to, co přišlo, nikdo nečekal.

Modelka z titulních stránek časopisů?

Žena si totiž na druhé fotce nebyla vůbec podobná, s největší pravděpodobností by nikdo při pohledu na oba snímky neuhodl, že jde o téhož člověka.

Na aktuálním snímku Nouhaila připomíná modelku z časopisů, konkrétně z titulních stránek. Její vlasy jsou na fotce zdravé, zářivě lesklé a jejich barva jí dokonale sedí k pleti. Obličej ženy se zdánlivě zcela změnil. Může za tím být zodpovědný make-up, shození přebytečných kil, kosmetické úpravy – nebo dokonce vše dohromady. Ať už ale Nouhaila svého nového a vylepšeného vzhledu dosáhla jakkoliv, desítky obdivných komentářů pod příspěvkem dokazovaly, že se jí to náramně povedlo.

Spolu s jejím vzhledem se podle některých vylepšil také její styl oblékání. Dříve byla Nouhaila fanynkou strakatých vzorů a volného oblečení, ve kterém se ztrácela. Na aktuálním snímku ji ale můžeme vidět v minimalistickém topu, který působí mnohem elegantněji.

Zdroj: Daily Star, TikTok

