Orličtí vrazi: Kdo byl kdo? Vymysleli fungující továrnu na smrt

Gang orlických vrahů byl zorganizován Karlem Kopáčem. Vymyslel celý koncept vražd, které měly vést k obohacení. V minulosti se živil jako vyhazovač, prodával nelegálně zbraně a na několik měsíců pracoval pro Útvar rychlého nasazení. Jeho zkušenosti určily, že měl ve skupině hlavní slovo.

Tím, kdo vraždy vykonával, byl Ludvík Černý alias Pacient. Přezdívka měla charakterizovat jeho duševní stav, protože vraždil chladně a s úsměvem. Dalo by se říct, že mu to působilo potěšení. Kriminalisté se dokonce nechali slyšet, že pokud by existoval trest smrti, Černý by byl vážným kandidátem.

Třetí člen gangu byl Vladimír Kuna. Kamarád Karla Kropáče, s kterým se znal od dětství. To on vymyslel způsob, jak těla likvidovat. Likvidaci těl v sudu s louhem by si jistě mohl patentovat.

Jeden po druhém

Hlavní motiv většiny vražd byl čistě ekonomický. Podnikatel Aleš Katovský, který byl první obětí, doplatil na důvěru vůči Karlu Kopáčovi. Ten mu předtím dělal bodyguarda, a získal si tak jeho přízeň. Toho Kropáč s Černým využili, aby ho vylákali na falešný směnný obchod s velkým množstvím marek. Při jízdě Černý výstřelem do hlavy řídícího Katovského zabil, a málem tak způsobil autonehodu. Těla oběti se zbavili zabalením do pletiva a vhozením do Orlické přehrady pod Žďákovským mostem. Zisk kolem 800 tisíc Kčs si mezi sebou rozdělili.

Zlomovým momentem pro hlavu gangu Karla Kropáče byla autonehoda z roku 1994, kdy nezvládl řízení a poranil si páteř, kvůli které skončil na invalidním vozíku.

Následující vražda se odehrála ve sklepě domu Vladimíra Kuny. Jugoslávský číšník Leorent Lipoveci si zde chtěl koupit zbraň. Zde se naplno prokázala Černého psychopatie a ve chvíli, kdy to nikdo z přítomných nečekal, střelil Lipoveciho do hlavy. Zisk z oběti činil jen 30 tisíc Kčs. „Užitečný“ byl však pro ověření nápadu Vladimíra Kuny. Zbavil se těla v sudu s louhem. Lipoveci tak byl první obětí, která byla vhozená do přehrady v sudu.

Třetí obětí byl starožitník Vlastimil Hodr. Toho zabil Ludvík Černý úplně sám za bílého dne. Okradl ho o zlaté pečetě, které nikdo nikdy nenašel. Kvůli mohutné postavě zavražděného byli vrazi nuceni tělo před vložením do sudu naporcovat.

Obětí číslo čtyři se stala Kunova matka Anna Medková. Černý jí poslal balíček, který obsahoval semtex, trinitrotoluen a šrouby, aby jí následně explodoval v ruce v den jejích narozenin. Údajně byl její syn s výsledkem velice nespokojen, a tak ji plánoval udusit v nemocnici polštářem. Vraždou si vydělali 1,6 mil. Kčs.

Další vražda byla sólo akce Ludvíka Černého. Ten na objednávku jugoslávských překupníků drog zastřelil samopalem Škorpion Albánce Afrima Kryezia. Za vraždu, která se běžně do orlických vražd nepočítá, dostal něco kolem 200 tisíc Kčs.

Pátou a poslední známou obětí orlických vražd byl švagr Karla Kopáče – Jaroslav Meier. Kopáč přišel s nápadem, jak vydělat opravdu velké peníze provozováním erotického klubu. Prostředky na jeho provoz chtěl získat půjčkou, za kterou by se ručilo Meierovým domem. Ten ale odmítl. Sestra Kropáče a manželka Meiera tak přišla s velmi nestandardním řešením. Nábídla bratrovi, že jestli manžela zabije, tak mu po dědickém řízení bude za půjčku ručit. Kropáč ale překvapivě odmítl, a tak Meierová oslovila osvědčeného vraha Ludvíka Černého. Ten vraždu bez problémů vykonal.

Odhalení

Kriminalistům vyplouvaly z podsvětí na povrch neurčité informace o vraždách podnikatelů. Stejně tak se k nim dostala zpráva, že nějaký Ludvík Černý se pyšně vychloubá svými vraždami. Neexistovaly však jasné důkazy, ani jména obětí, na základě kterých by mohla kriminálka vyšetřovat.

První hmatatelnou stopou byla krev Aleše Katovského v autě, které Karel Kopáč prodal do autobazaru. Ve stejném období přišla zásadní informace z podsvětí, která informovala o tělech na dně nějaké přehrady. Původně policie hledala neúspěšně na Slapech. Když se ale policistům do ruky dostaly záznamy o vypůjčené Avii, usoudili z najetých kilometrů, že to bude Orlík.

Několikadenní prohledávání dna přehrady pod Žďákovským mostem skončilo úspěchem. Nalezly se dva sudy a mrtvola zabalená v pletivu. Zásadně negativní úlohu v případu sehrála televize Nova, která veřejnost velmi brzy informovala o událostech kolem Orlické přehrady.

Zásadní postava a svědek celého případu – Karel Kopáč – se po odhalení rozhodl spáchat sebevraždu. Tříhodinové vyjednávání nakonec skončilo nepovedeným výstřelem do rozkroku, a tak mohl Kopáč vypovídat. Ostatní členové gangu chtěli vinu svalit pouze na něj, a tak podal úplné doznání, které bylo hlavním důkazem celého procesu.

Továrna na smrt

Ludvík Černý byl odsouzen na doživotí, Vladimír Kuna na 25 let a Karel Kopáč, který se následně oběsil ve vězení, na 21 let. Další společník Petr Chodounský byl odsouzen na 14 let a sestra Kropáče Irena Meierová byla odsouzena na 10 let.

Celá kauza orlických vražd je známá hlavně kvůli způsobu, jakým se zbavovali těl. To byl i jeden z hlavních podnikatelských záměrů Karla Kopáče. Vytvořit „továrnu“ na zpracování lidských těl ve své vile ve Vysočanech a ve slepičárně. Kriminalisté opravdu odhalili několik stop, které vedly ke strojům na zpracování lidského masa. V podsvětí se tehdy údajně říkalo „sezobou tě slepice“.

Zdroje: redakce, kriminalistika.eu,

KAM DÁL: Z odsouzeného vraha celebrita, ze které ženy omdlévají. Češi vzpamatujte se, Kajínek není Robin Hood.