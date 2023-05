Rusko krvácí na frontě i ekonomicky. Některé země ale obcházejí sankce a EU může být za hlupáka

Sankce proti Rusku jsou zacíleny především na politickou, vojenskou a hospodářskou elitu odpovědnou za invazi. Mají za cíl omezit schopnost Ruska financovat válku na Ukrajině. Funguje to, dopad na ruskou ekonomiku je značný. „V roce 2022 klesl HDP Ruska o 2,1 %. A nepříznivé jsou prognózy i pro letošní rok, nejhorší scénář předpovídá pokles HDP o 2,5 %. Bude záležet na mnoha faktorech,“ vysvětluje v rozhovoru pro Čtidoma.cz Tomáš Zdechovský.

Jednou z nejdůležitějších ruských komodit je ropa. Spolu s europoslancem jsme porovnali leden 2022 s lednem 2023, právě pokud jde o tuto surovinu. „Vidíme pokles příjmů o více než čtvrtinu. V únoru byl pokles ještě výraznější, a to o více než 40 %. V EU, v zemích skupiny G7 a v Austrálii jsou zablokovány rezervy ruské centrální banky v celkové výši 300 miliard eur, dvě třetiny těchto rezerv jsou blokovány právě v EU. A mohl bych pokračovat dál. Rusko každým měsícem finančně velmi krvácí,“ má jasno místopředseda KDU-ČSL.

Je reálné najít shodu a zabránit porušování nařízených sankcí?

S každým dalším balíčkem bude těžší najít shodu. Ale lídři o to musí neustále usilovat. Jinak bude EU vypadat jako hlupák, protože některé sankce se míjejí účinkem. Ukrajina potřebuje pomoc ve válce s Ruskem a účinné sankce jsou nástrojem, jak Rusko oslabit. Musí se však dodržovat. Nechceme, aby si zakázané zboží nacházelo cestu k ruské armádě, která jej pak využije v bojích proti Ukrajincům.

Tomáš Zdechovský

- Poslanec Evropského parlamentu.

- Od roku 2020 místopředseda KDU-ČSL.

- Působil jako krizový manažer a mediální analytik.

- Vystudoval magisterské obory Pastoračně sociální asistent a Pedagog volného času.

- Absolvoval i bakalářský obor Politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.

- Vystudoval magisterský obor Mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně.

Kdo sankce obchází? A o jaké zboží nejčastěji jde?

Už delší dobu víme o zhruba osmi čínských a hongkongských společnostech, jež dovážejí citlivé zboží do Ruska. U nich to ale nekončí, v hledáčku jsou další firmy a země, které sankce obcházejí. EU proto navrhuje mechanismus, který omezí vývoz do třetích zemí, které nejčastěji sankce obcházejí.

Není to málo?

Hlavně to není vše. Evropská komise chce rozšířit zákaz vývozu automobilů do Ruska i na vozidla, jejichž cena nepřesahuje 50 tisíc eur. Tady se dá ale očekávat odpor ze strany velkých německých a italských automobilek. Rusové už v reakci na to začali vyrábět vozidla, která však nesplňují bezpečnostní standardy, chybí mnohdy airbagy či nouzová komunikace. Pro ruské řidiče to není dobrá zpráva.

Má vůbec smysl v sankcích pokračovat, když evidentně není shoda na jejich dodržování?

Shoda mezi státy Unie na dalším balíčku panuje. Je nutné vyvinout tlak na státy mimo EU, které zboží vesele dovážejí do Ruska. Proto je namístě zavést přísnější pravidla a ukázat, že to se sankcemi myslíme vážně. Ruská ekonomika není tak silná a v delším horizontu jí hrozí kolaps. Musíme Ukrajině pomáhat až do vítězného konce.

Mohou debaty o jedenáctém balíčku narušit hospodářské a politické vazby s třetími státy?

To je jedno z rizik, o kterém se vede debata. Určitě si EU nechce poškodit vztahy s Čínou v tak složité době. Čína se proti chystaným sankcím ostře ohradila, což jsme čekali. Mluví se také o Íránu, Uzbekistánu či Kazachstánu. O všem se ale ještě bude debatovat. Věřím, že se najde nejlepší možná cesta k dosažení toho, aby se sankce už neobcházely.

Je něco, co vidíte jako nedostatečné, v čem by EU měla vůči Rusku ještě přitvrdit?

Z mého pohledu by se měla více zaměřit na dohody s dalšími významnými zeměmi, aby se připojily ke společnému úsilí oslabit Rusko, a donutit ho tak ke stažení své armády z Ukrajiny. Tady vidím určité rezervy. V otázce sankcí je důležité, jak a jestli bude fungovat navržený mechanismus, který má ukončit obcházení sankcí. Od toho se budou odvíjet další kroky. Sankce se samozřejmě mohou dále rozšiřovat a cílit i na ruské občany, což ale není v tuto chvíli cílem.

