Rusové do sportu nepatří, je součástí politiky, říká Zdechovský. Pobavil ho ruský funkcionář

Podle někdejšího boxerského šampióna Vladimira Klička prezident MOV Thomas Bach hájí ruské zájmy. Uvedl to na svém twitterovém účtu. „Toto rozhodnutí zamořuje olympijského ducha a je jako tato válka: nesmysl,“ dodal mladší bratr Vitalije Klička, starosty Kyjeva.

Podobně hovoří i europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský: „Nechutný alibismus! Doslova mě to zvedlo ze židle. Nerozumím tomuto rozhodnutí. Někdo musel silně lobbovat, jinak si to nedovedu vysvětlit,“ řekl v rozhovoru pro Čtidoma.cz.

„Neobměkčí“ vás ani fakt, že by zmínění sportovci startovali pod neutrální vlajkou?

Opravdu ne. Kreml stejně bude zneužívat jejich úspěchů k vlastní propagandě. Sport je v Rusku centrálně řízen, to víme na základě mnohých skandálů. Dopingové aféry vrhly světlo reflektorů přímo na Kreml. Ten to řídí – a zároveň kryje. Pojem fair play Rusové ve slovníku dávno nemají. Jejich sportovci tam jednoduše nemají co dělat.

Mezinárodní olympijský výbor sdělil, že by ve všech sportech musely být respektovány podmínky pro neutralitu. Návrat by se měl týkat pouze jednotlivců, nešlo by tedy o týmy. Příslušníci armády či bezpečnostních složek by stále zůstaly mimo „hru“, stejně jako ti, kteří podporují válku na Ukrajině. MOV zatím nerozhodl, jestli povolí účast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách v Paříži (2024) a v Miláně a Cortině d'Ampezzo (2026).

Co podle vás MOV sleduje, proč panu Bachovi a spol. nevadí zejména Rusové, jejichž země vede válku na Ukrajině?

Rád bych viděl do hlavy pana Bacha a dalších činovníků, protože tomu opravdu nerozumím. Popírají olympijskou myšlenku. Sport je o tom, že se má hrát fér a podle pravidel, to však Rusko v žádném případě nedělá. Na jednu stranu se MOV tváří, že zpřísňuje podmínky, na druhou stranu se ale o tak velké zpřísnění nejedná. Tady jde totiž o princip – nechat Rusy za ta zvěrstva, co páchá ruská armáda na Ukrajině, doma.

Umíte si představit podmínky, ta jakých byste vy osobně start sportovců povolil?

Dokázal bych si představit účast sportovce této země za podmínky, že by veřejně odsoudil počínání Ruska na Ukrajině a odsoudil kroky Putina. V minulosti veřejnost zaznamenala od sportovců hesla jako Stop válce!, ale to nepovažuji za dostatečné. Vždyť v Česku tento ruský narativ jede takzvaná vlastenecká scéna, která volá po konci války. Především jí jde o neposílání zbraní Ukrajině. Takhle si představují někteří naši občané mír.

Myslíte si, že nějaká federace na návrh MOV přistoupí? Například ČOV je proti, nesouhlasí ani s účastí Rusů a Bělorusů v olympijských kvalifikacích atd.

Doufám, že ne. Především by se mělo veřejně diskutovat o setrvání pana Bacha ve funkci šéfa MOV, protože si zatím počíná ostudně. Jednota Západu vypovídá o tom, že u Ruska nejde jen o lehké šlápnutí vedle, ale o spálení všech možných mostů. Mimochodem, pobavil mě šéf ruského olympijského výboru Pozdňakov, který řekl, že navrhované podmínky jsou porušením principů MOV a OSN. Tady je krásně vidět nulová sebereflexe, kterou Rusové ve velké míře oplývají.

Co říkáte na názor, že politika do sportu nepatří, všechny tyto „tanečky“ jsou mimo a sportovci nejsou zodpovědní za kroky představitelů státu?

Proti účasti Rusů a Bělorusů se v únoru vyjádřili ministři sportu a další vrcholní představitelé zhruba 35 zemí včetně USA, Německa, Austrálie nebo Česka. Bach však odmítl vměšování politiky do sportu, který má být autonomní. Politika prostupuje všemi oblastmi, tedy i sportem. Myslet si opak, to je naivní. Jak se asi pan Bach dostal do své funkce?

Jaké jsou vazby ruského režimu na vrcholné představitele sportovních institucí? Když se podíváme do nedávné minulosti – MS ve fotbale v Rusku, Velká cena F1 v Rusku a další významné akce…

Bezesporu velmi silné. Ruští oligarchové si penězi získali vliv v mnoha kruzích. Pronikají do mnoha sportů, peníze mnohým nesmrdí. Za peníze si kupují i „přátelství“.

Myslíte si, že tyto vazby začátkem války skončily, nebo jsou peníze víc než morálka?

Je velmi těžké spekulovat. Víme, že třeba bývalý šéf Chelsea musel prodat fotbalový klub, totéž šéf stáje F1. Ovšem nemyslím si, že by tyto vazby rázem skončily. Byl bych rád, ale nejsem naivní. Někteří mohou být nadále činní skrz prostředníky, ruka zákona tak může být na ně krátká. Lidem, kteří se nebojí i nyní brát od vlivných Rusů peníze, morálka nic neříká.

KAM DÁL: Oblíbený terč dezolátů a dezinformátorů z Václaváku. Proč zrovna George Soros?