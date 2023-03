Oblíbený terč lůzy a dezinformátorů z Václaváku. Proč zrovna George Soros?

Georges Soros je pro některé doslova symbolem ďábla. Multimiliardář, který se narodil v Maďarsku, ale žije a podniká v USA, je jedním z nejvýznamnějších filantropů na světě. Jeho podpora neziskového sektoru – včetně vzdělávacích programů – se používá v propagandě proti němu samotnému. Server BBC uvedl, že za úhlavního nepřítele ho mají lidé „od Ameriky po Austrálii, od Maďarska po Honduras“.

Trump i česká dezinfo scéna

Jedním z největších kritiků Sorose je autokratický premiér Maďarska Viktor Orbán. Ten však paradoxně studoval díky stipendiu právě od Sorose. Orbánovi zdatně sekundují i Vladimir Putin či Robert Fico, Donald Trump či Recep Tayyip Erdogan.

Jméno Sorose zaznívá i v České republice, například na protivládních demonstracích na Václaváku, kde si ho berou do úst dezinformátoři, populisté i méně chápavá veřejnost. „Když se podívám na seznam lidí nebo hnutí či zemí, které na mě útočí, vyvolává to ve mně pocit, že musím něco dělat správně. Jsem hrdý na to, jaké mám nepřátele,“ uvedl Soros pro list The Guardian.

Ale proč právě on, proč ne někdo jiný? Dílem je to zřejmě náhoda. Jak napsal švýcarský týdeník Das Magazin, Soros může být „obětí“ tzv. Finkel Think (Finkelova idea). V podstatě jde o striktní personifikaci nepřítele. Musíte si najít vhodnou „oběť“ – a tou děsit lidi. „Je to stejné, jako neválčíte s Tálibánem, ale musíte jít po Usámovi bin Ládinovi,“ tvrdil americký politický poradce Arthur Finkelstein. Jaké největší nepravdy se tedy na Sorose pravidelně vytahují?

George Soros

- Multimiliardář židovského původu, narozený v Maďarsku.

- Jeden z nejvýznamnějších filantropů na světě.

- V roce 1969 založil Soros Fund Management. V roce 1973 pak spolu s Jimem Rogersem založil Quantum Fund, jeden z prvních hedgeových fondů. Během deseti let se jim navrátilo přes 4 000 % vkladu, což je základem Sorosova bohatství.

- Nejznámější spekulací George Sorose a jeho společnosti byla sázka na růst úrokových sazeb, pokles hodnoty libry šterlinků a naopak růst německé marky.

Nacista Soros

Kdo této informaci věří, měl by jít minimálně na léčení do Osvětimi. Dvaadevadesátiletý Soros měl být podle fiktivní fotografie usvědčen z toho, že byl mladým nacistou v uniformě. Vzhledem k židovskému původu tohoto podnikatele se jedná o velmi smělou a podpásovou dezinformaci. Místo toho se Sorosova rodina schovávala v bezpečí pod jinými jmény, aby se vyhnula deportaci do koncentračních táborů.

Zničím USA

Internetem také koluje fiktivní rozhovor, který usvědčuje Sorose z toho, že slibuje, jak zničí USA. V oficiálních archivech se nic podobného nenašlo a deník Newsweek se tomuto nařčení také brání. Tato teorie se velmi podobá dezinformaci Miloše Zemana ohledně článku Ferdinanda Peroutky, v němž měl Peroutka údajně napsat, že Hitler je gentleman. Nikdy se evidentní důkaz nenašel.

Stejně tak je tomu u Sorose. Ti, co tuto dezinformaci přivedli na svět, se však brání tím, že archivy byly záměrně zlikvidovány, aby se nenašel důkaz o této Sorosově hrozbě.

Soros a jeho ANTIFA

Donald Trump je mistr dezinformací. Ti, co se snaží napravit internetové fake news, mají díky tomu, že nebyl znovu zvolen americkým prezidentem, o mnoho práce méně. Právě Soros se totiž stal domnělým donátorem a ideologickým vůdcem anarchistické skupiny ANTIFA a dokonce údajně stojí za hnutím Black Lives Matter.

Sorosova nadace Open Society Fund pravděpodobně opravdu podpořila několika miliony jejich chod, ale stejně tak podporuje celebrity, jako je třeba Beyoncé. Mluvčí Sorosova fondu zároveň zdůrazňuje, že hnutí nefungují, protože získávají podporu, ale protože jim jde o zlepšení společenské situace. To, že tento fakt lidé překrucují, je v internetovém prostoru zcela normální. Svět ovšem není černobílý.

