Sezóna klíšťat je tu. Jak ochránit psy a kočky před nemocemi? Rozhovor s veterinářkou

Klíšťata mohou na psy přenést lymskou boreliózu, která se projevuje horečkou, nechutenstvím a otokem lymfatických uzlin i kloubů. Není to ale jediné nebezpečí. Psi se mohou od klíšťat nakazit také babeziózou. „Zvíře má při této infekci, která napadá červené krvinky, horečku, trpí nechutenstvím a celkovou skleslostí. Může se u něj objevit krev v moči, žloutenka, anémie nebo postižení nervové soustavy. Blechy zase mohou psa nakazit tasemnicemi, kterými může onemocnět i člověk,“ vypočítává veterinářka a farmaceutka Kateřina Návojová.

Kdy začíná sezóna klíšťat?

Záleží na regionu. Například na jižní Moravě začíná v jinou dobu než v Krkonoších. Ale když to zprůměrujeme, tak sezóna klíšťat začíná kolem května.

Jak to, že jsou klíšťata letos aktivní dříve?

Je to kvůli teplu. Posledních několik let, kdy máme teplejší zimy, začíná sezóna klíšťat už někdy během března nebo dubna.

MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková

- Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické

univerzity Brno.

- Jako farmaceut získala specializovanou způsobilost v oboru Technologie léčiv.

- Jako veterinární lékařka - Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutickéuniverzity Brno.- Jako farmaceut získala specializovanou způsobilost v oboru Technologie léčiv.- Jako veterinární lékařka složila zkoušky, a získala tak Membership u Australian and New Zealand College of Veterinary Sciences v oboru Medicína koček.

Odlišují se „lidská“ klíšťata a klíšťata, která parazitují na našich domácích mazlíčcích? Nebo jde o stejný hmyz?

Klíště Ixodes ricinus, které parazituje na člověku, napadá i zvířata. Ale potom máme spoustu druhů klíšťat, která se přisávají především na zvířata. Sice mohou napadnout i člověka, ale je to výjimečné.

Jaké nemoci zvířatům hrozí? Jaké jsou příznaky nejvážnějších nemocí, jak je poznáme?

Pokud se na malé zvíře přisaje opravdu hodně klíšťat a přijde o mnoho krve, tak hrozí anémie neboli chudokrevnost. To znamená snížený počet červených krvinek a snížená koncentrace krevního barviva. Zvíře je pak apatické, polehává a „nekomunikuje“ s majitelem. V Česku velmi vzácně může u zvířete dojít ke klíšťové paralýze. Tu způsobí klíště svými vlastními látkami a napadené zvíře nemůže vstát ani chodit. Ale to se týká spíše zahraničí, kde žijí jiné druhy klíšťat.

Jaké jsou nejčastější nemoci, které klíšťata přenášejí?

Určitě babezióza. Způsobuje rozklad červených krvinek, takže opět dochází k anémii a příznaky jsou různé podle druhu babeziózy. Zvíře může být „jen“ unavené, ale například také zvrací, má průjem, horečku, trpí nechutenstvím , případně vylučuje tmavou moč. Pak existují další onemocnění – třeba anaplazmóza, kdy je zvíře opět unavené, apatické a často má horečku.

Dá se říci, na co nejvíce trpí psi – a na co pro změnu kočky? Nebo jsou nebezpečí stejná?

U psů jde o již zmiňovaná onemocnění jako babezióza, anaplazmóza, hodně diskutována je borelióza. Kočky žijící v našich podmínkách nejsou tolik ohrožené onemocněními přenášenými klíšťaty, u nás se může objevit kočičí babezióza. U nich jsou větším problémem blechy.

Jak tedy nejlépe domácí mazlíčky chránit?

Možností je celá řada. Záleží na tom, jestli domácí mazlíček žije především doma, nebo se naopak pohybuje venku. Určitě by se měli chránit i psi, kteří se jen párkrát denně vyvenčí. Nicméně nejvíce ohrožená jsou samozřejmě zvířata, která tráví většinu času venku a majitelé s nimi chodí do přírody. Existují protiklíšťové obojky, pipetky, co se kapou za krk, nebo žvýkací tablety. Všechny tyto přípravky mají svá pro a proti. Hodně oblíbené jsou tablety, ale ty nemají repelentní účinek, takže klíšťata se na to zvíře stejně přisají. Nicméně díky tabletám klíšťata zemřou většinou dříve, než zvíře stihnou nakazit. Pokud ale majitelé své psy venčí v místech, kde je hodně klíšťat, neměli by se na to stoprocentně spoléhat a měli by použít ještě nějaký přípravek s repelentním účinkem.

Je možné všechny ochranné pomůcky používat bez obavy?

Obojky mohou způsobovat kožní reakce. Jsou také nevhodné, pokud si se psem hrají malé děti, které si potom strkají ruce do pusy, takže se jim látka z těch obojků dostane do těla. Pipetky jsou méně problémové. Nicméně může se stát, že v oblasti aplikace více líná srst. Navíc by se pak zvíře nemělo koupat, takže to není vhodné pro akční psy, kteří se pohybují v přírodě a vrhají se třeba do rybníků.

Co když máte zároveň psy a kočky?

Pak je dobré vyvarovat se pipetek, které obsahují permethrin, který je pro kočky toxický. Takže jsou pak na místě právě tablety. Naopak přípravky, které se dávají kočkám, psům nijak nevadí.

Záleží na velikosti psa, pokud jde o ochranu?

Ano. Množství účinné látky, která je potřeba na ochranu psa, se určuje podle jeho hmotnosti. Tablety s dávkou účinné látky pro padesátikilového psa by mohly vyvolat nežádoucí účinky, kdyby je užíval pes vážící deset kilo. Pokud by to bylo naopak, tak ten velký pes není dostatečně chráněný.

Jak přesně fungují tablety, které jsou mezi lidmi velmi oblíbené, co se s klíštětem stane?

Ze střev se vstřebá účinná látka a rozdistribuuje se do kůže. Když se potom klíště přisaje, látka ho zabije. Obvykle se látka v kůži udrží zhruba čtyři týdny, takže zvířata by tabletu měla užívat jednou za měsíc. Existují ale i jiné druhy tablet – a tam je ta frekvence jiná.

KAM DÁL: Kočky ochutnávají pokojovky bez rozmyslu. Vybírejte takové druhy, které jim neublíží.